Koronavirüs - Okulların kapatılmasının 'salgını önlemede etkisi az' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs - Okulların kapatılmasının 'salgını önlemede etkisi az' - Son Dakika

Koronavirüs - Okulların kapatılmasının 'salgını önlemede etkisi az'

6 saat önce

İngiltere'de University College London (UCL) öncülüğünde yapılan bir araştırma, okulların kapatılmasının, koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmada görece küçük bir etkisi olduğuna işaret ediyor.

İngiltere'de University College London (UCL) öncülüğünde yapılan bir araştırma, okulların kapatılmasının, koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmada görece küçük bir etkisi olduğuna işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya göre, okulların kapatılması kararı dünya öğrenci nüfusunun yüzde 91'ini etkiledi.

16 salgın araştırması incelendi

Araştırmada, okulların kapatılmasının Covid-19'la mücadelede etkili olduğunu destekleyecek kanıtların "çok zayıf" olduğu belirtildi. Uzmanlara göre ayrıca okulların kapatılması Covid-19 gibi yüksek yayılma oranına sahip virüslerde görece küçük bir etkiye sahip ve bunun öğrencilerdeki klinik etkisi de düşük.

Araştırma kapsamında 2003'te anakara Çin, Hong Kong ve Singapur'da görülen SARS dahil, son dönemde yaşanan 16 salgınla ilgili araştırmalar incelendi. Uzmanlara göre okulların kapatılması bu salgınların kontrol altına alınmasında etkisi olmadı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre araştırma heyetinin başkanı, UCL Great Ormond Street Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden Prof. Russell Viner "Daha önceki çalışmalardan biliyoruz ki, virüslerin çocuklara bulaşma oranının yüksek olduğu salgınlarda okulların kapatılması önemli bir etkiye sahip olabilir. Ama Covid-19'da bunun tersi bir durum var" dedi.

Prof. Viner şunları söyledi:

"Covid-19 salgınında okulların kapatılmasının faydalarıyla ilgili veriler sınırlı. Ama elimizdeki bilgiler, hastaların tecridi gibi diğer enfeksiyon kontrol önlemlerine kıyasla bunun etkisinin sınırlı olduğunu ve okulları kapatmanın sadece diğer sosyal izolasyon önlemlerine uyulması halinde etkili olduğunu gösteriyor."

Fayda-zarar kıyaslaması

Viner okulları kapatmanın faydasının bunun bedeliyle ölçülmesi gerektiğini belirterek "Çocukların eğitimi zarar görüyor ve zihin sağlıkları da darbe alabilir. Aile bütçesi etkileniyor. Temel hizmetlerde çalışan kişilerin çocuklarına bakmak için evde kalması gerekebilir ve en büyük zararı kırılgan çocuklar görebilir" dedi.

Prof. Viner, çocukların eğitime döndürülmesi ve okullarında güvende olmalarını sağlamak için çalışmalara başlanması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"İngiltere gibi okulların kapatıldığı ülkeler, şimdi okulların ne zaman ve nasıl açılacağı sorularına yanıt bulmak için çalışmaya başlamalı. Eğer sınırlayıcı sosyal mesafe kuralları uzun bir süre uygulanacaksa, oyun alanlarının kapatılması, öğrencilerin sürekli dersliklerde tutulması, öğrenciler arasındaki mesafenin artırılması, gün sayısının azaltılması ve derslere başlama ve tatil zamanlarının belirlenmesi konularında çalışma yürütülmeli."

İngiltere'de hükümete salgının önlenmesi konusunda danışmanlık yapan, Imperial College London epidemiyoloji uzmanı Prof. Neil Ferguson ise "Tek başına okulların kapatılması Covid-19'un yayılmasını durdurmada sınırlı bir etkiye sahip olabilir. Ama, bu diğer sosyal mesafe önlemleriyle birleştirilince önemli bir etkiye sahip" dedi.

Notthingham Trent Üniversitesi'nden sosyolog Prof. Robert Dingwall'a göre UCL'in araştırması okulların kapatılması, çocuklar ve ailelere dayatılan sosyal ve ekonomik bedelle orantısız bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Prof. Dingwall, şunlar söyledi:

"Bu araştırma aynı zamanda Covid-19 salgınında kullanılan modellemelerin bilimsel kanıt açısından çok zayıf temellere dayanıyor olabileceğini gösteriyor. Bu çalışma ayrıca, ilk dalga atlatıldıktan hemen sonra İngiltere'de okulların açılabileceğine ve açılması gerektiğine işaret ediyor."





Koronavirüs - Okulların kapatılmasının 'salgını önlemede etkisi az'
University College London, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:50 

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