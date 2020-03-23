Koronavirüs olan ünlü oyuncu İdris Elba hastalığını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Koronavirüs olan ünlü oyuncu İdris Elba hastalığını anlattı - Son Dakika Magazin

Koronavirüs olan ünlü oyuncu İdris Elba hastalığını anlattı

7 saat önce

Koronavirüse yakalanan İdris Elba ve eşi, karantina altında oldukları New Mexicodan ABDli televizyon yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfreye görüntülü olarak internet üzerinden röportaj verdi.

Koronavirüs olan ünlü oyuncu İdris Elba hastalığını anlattı, System.String[]

Koronavirüse yakalanan İdris Elba ve eşi, karantina altında oldukları New Mexicodan ABDli televizyon yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfreye görüntülü olarak internet üzerinden röportaj verdi.


HİÇ BELİRTİ YAŞAMADIK


Yaşadıklarını anlatan Elba ve eşi, koronavirüs belirtilerini yaşamadıklarını, devam eden süreçte durumunun kötüleşmesi halinde herkesi bilgilendireceklerini belirtti.


Elba, insanların koronavirüsü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca bulaştırdıklarını ifade etti. İdris Elba eşinin karantina sürecinde gitar çalmayı öğrendiğini ve romantik anlar yaşadıklarını söyledi. İnsanların birbirleriyle sosyal mesafe koymalarını tavsiye ederken birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:34 

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