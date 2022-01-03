Üye Girişi
Koronavirüs olmayan neredeyse kimsenin kalmadığı Eskişehir hakkında ilginç tespit: Şehir düştü - Son Dakika

Koronavirüs olmayan neredeyse kimsenin kalmadığı Eskişehir hakkında ilginç tespit: Şehir düştü

03.01.2022 20:51

Şehrin neredeyse tamamının çok yüksek riskli bölge' olarak işaretlendiği Eskişehir'de tedavi görenlerin sayısı, son 1 haftada 8 bin 678'den 14 bin 485 kişiye yükselirken hastanelerde test kuyrukları uzadı. Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında yapılması planlanan sergi, tiyatro ve konser organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu. Bir internet kullanıcısı, artan vakaları 'Eskişehir'de korona olmayan kalmadı resmen şehir düştü' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde de Eskişehir'in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. En az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin oranı ise Eskişehir'de yüzde 85 olarak açıklandı. Hem vaka artışı hem de test yaptırmak isteyenler nedeniyle özellikle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.

Eskişehir'de koronavirüs alarmı! Etkinlikler iptal edildi

"40 DAKİKA SIRA BEKLEDİM"

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kuyrukta test sırası bekleyen Sinem Gençsoy Tüm eklemlerim ağrıyor, başım ağrıyor. Test olmaya geldim dedi. İran uyruklu üniversite öğrencisi Amir Ali de eşinin verdiği testin pozitif çıkması üzerine hastaneye geldiğini belirterek Dün de eşim geldi, maalesef 40 dakika yukarıda bekledi. Eşim pozitifti, benim 5 gün geçti şükür bir şeyim yok. Üçüncü aşımı oldum. Belirtim yok ama tedbir amacıyla geldim diye konuştu.

1 HAFTADA NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Bakanlık verilerine göre, 27 Aralık'ta evlerinde koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı 8 bin 678 iken, 1 haftada bu sayı 14 bin 485 kişiye ulaştı. Kentte günlük pozitif vaka sayısı 1200'ün üzerine çıkarken, koronavirüs tedavisi sağlayan 3 hastanede 93'ü yoğun bakım, 32'si entübe toplam 367 kişinin tedavisi sürüyor. Salgının ortaya çıktığı geçen yıl mart ayından bu yana 27'si son 1 haftada olmak üzere 1782 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Eskişehir'de koronavirüs alarmı! Etkinlikler iptal edildi

VALİLİK'TEN TEDBİR UYARISI

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vaka sayılarındaki artış hızı nedeniyle yeni tedbir kararları alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada Vaka sayılarındaki artış hızı sebebiyle yapılan değerlendirme sonucunda; kamu ve özel kurum kuruluşlar, eğitim kurumları ile restoran, kafe, otel, tiyatro, sinema, konser salonları, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerde ve tüm toplu etkinliklerin yapıldığı alanlarda Covid-19 pandemisi virüsünün yayılım hızının düşürülmesi amacıyla maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması hususunda kurum kuruluş yetkililerince gerekli tedbirlerin alınmasına ve vatandaşlarca azami hassasiyet göstermeleri gerektiğine Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda alınması gereken tüm tedbirlerin uygulanmasına ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimlerin Kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekipleri tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesine karar verildi denildi.

Eskişehir'de koronavirüs alarmı! Etkinlikler iptal edildi

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise ocak ayında yapılması gereken sergi, tiyatro ve konser etkinliklerinin vaka artışı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Belediye duyurusunda "Şehrimizde artış gösteren vaka sayıları göz önünde bulundurularak Senfoni Orkestramızın ve Şehir Tiyatrolarımızın ocak ayı etkinlikleri ile sergi açılışlarımız iptal edilmiştir. Salgından korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymanızı rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir'de koronavirüs alarmı! Etkinlikler iptal edildi

"KORONA OLMAYAN KALMADI, ŞEHİR DÜŞTÜ"

Eskişehir'de artan koronavirüs vakaları endişe yaratırken, virüs bulaşan ya da temaslı olarak evlerinde tedavi görenler duygularını sosyal medyadan paylaştı. Bir internet kullanıcısı artan vakaları 'Eskişehir'de corona olmayan kalmadı resmen şehir düştü' ifadeleriyle dile getirirken, başka bir kullanıcı ise 'Eskişehir'de o kadar çok korona var ki 3 kişiden ayrı ayrı temaslıyım' diye yazdı.

ŞEHRİN TAMAMI "ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE"

Hayat Eve Sığar (HES) risk haritasında Eskişehir'in neredeyse tamamı 'çok yüksek riskli bölge' olarak işaretlendi. Bakanlığın daha önce kırmızı, mavi ve yeşil olarak tanımladığı yoğunluk haritası ise programdan kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Eskişehir, Tiyatro, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs olmayan neredeyse kimsenin kalmadığı Eskişehir hakkında ilginç tespit: Şehir düştü - Son Dakika


Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak         
18:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
00:08 Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez
00:04 Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü
23:46 Esra Erol'da kızının itiraflarını duyan anne yıkıldı
23:38 Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere şaşırtan savunma
23:35 Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı
23:10 Apple'ın piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı
23:08 Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar
23:05 Tanju Özcan elindeki ampulü kırarak tepki gösterdi
22:35 Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler
22:27 Kadınlar için planlanan güzellik merkezinin açılışına hiç kadın katılmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 00:32:46. #1.12#
SON DAKİKA: Koronavirüs olmayan neredeyse kimsenin kalmadığı Eskişehir hakkında ilginç tespit: Şehir düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement