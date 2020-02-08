Koronavirüs: Ölü sayısı 722'ye çıktı, ilk kez Çinli olmayan bir kişi de hayatını kaybedenler... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Ölü sayısı 722'ye çıktı, ilk kez Çinli olmayan bir kişi de hayatını kaybedenler... - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Ölü sayısı 722'ye çıktı, ilk kez Çinli olmayan bir kişi de hayatını kaybedenler...

6 saat önce

Çin'de başlayan ve 25 ülkeye yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 722'ye ulaştı.

Koronavirüs: Ölü sayısı 722'ye çıktı, ilk kez Çinli olmayan bir kişi de hayatını kaybedenler..., System.String[]

Çin'de başlayan ve 25 ülkeye yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 722'ye ulaştı. Bu kişiler arasında yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 60 yaşındaki bir Amerikalı'nın olduğu ve böylece Çinli olmayan ilk kaybın yaşandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Vuhan'da vahşi hayvanların da satıldığı bir balık pazarından yayıldığı tahmin edilen virüsün şimdiye kadar neredeyse 35 bin kişiye bulaştığını belirtiyor.

Pekin'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki bir Amerikan vatandaşının Vuhan'daki Jinyintan Hastanesi'nde öldüğü kaydedildi, detay verilmedi.

Böylece, ilk kez Çinli olmayan bir kişi hayatını kaybetmiş oldu. Bu duyurunun ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi ve 60'larındaki bir Japon'un Vuhan'da öldüğü duyuruldu.

Ancak açıklamada bu kişinin kesin ölüm nedeninin teşhis edilemediği, Çinli yetkililerin ölüm nedenini "virüs kaynaklı zatüre" olarak açıkladıkları kaydedildi. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı hastalar da zatüre belirtileri gösteriyor.





Öte yandan Vuhan kentinde koronavirüs nedeniyle inşa edilen ikinci hastane de tamamlandı. 1.500 hasta kapasiteli Leishenshan Hastanesi'nin inşası iki hafta sürdü.

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinde de yeni karantina uygulamaları getirildi. Bu bağlamda, Çin'den bölgeye gelenlerin 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları istendi, karara uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağı açıklandı.

Türkiye Çin'den hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatını durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cuma günü, yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan yeni tedbirleri açıklarken, "Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süreyle durdurulduğunu" açıkladı.

Bakan Koca, Çin'den tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerde de koronavirüse rastlanmadığını da söyledi.

Gelecek hafta Bilim Kurulu'nun toplanacağına işaret eden Bakan, özellikle sağlık ekibi ve mürettebatın gözlem süresiyle ilgili bir değerlendirmede bulunulacağını belirtti.

Türkiye'deki 17 uluslararası havalimanında yurt dışından gelen yolcuların termal kamera ile taramadan geçirildiklerini açıklayan Bakan, şöyle konuştu:

"Çin uçuşlarını geçici olarak durdurduktan sonra bilim kurulumuzun kararıyla tüm uluslararası havalimanlarında yurt dışından gelen yolcuları termal kamera ile kontrol ediyoruz, iki gün önce başlandı. Şu an 17 havalimanımızda yürüttüğümüz taramalarda herhangi şüpheli yolcuya rastlanmadığını söylemek istiyorum."

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:45 
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