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Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi - Son Dakika

Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi

07.06.2021 10:26

Koronavirüsün pandemi ilan edilmesinden birkaç hafta önce Çinli Zhou Yusen adlı bilim insanının aşı için başvuruda bulunduğu ve bu başvurudan yaklaşık 3 ay sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vefat eden Zhou'nun Wuhan Viroloji Enstitüsü müdür yardımcısı ile yakın çalıştığının öğrenilmesinin ardından koronavirüsün Çin laboratuvarından çıktığı iddiaları yeniden gündeme oturdu.

Zhou Yusen isimli Çinli bir bilim insanının 24 Şubat 2020'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu adına bir Kovid-19 aşısı için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. The Weekend Australian'ın ele geçirdiği rapora göre; aşı için patent başvurusu, Çin'in virüsün insanlara bulaştığını ilan etmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Başka bir deyişle Çin ordusunda görev alan bilim adamı, virüs küresel bir pandemi ilan edilmeden önce bir Kovid-19 aşısı için patent başvurusunda bulundu. Zhou'nun aşı için bu kadar hızlı bir şekilde patent başvurusu yapması, Çinli yetkililerin virüsü itiraf ettiklerinden çok daha önce bildiğine işaret ediyor.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİR ŞEY"

Bu durum da isimsiz bu aşının Kovid-19 pandemisi halka açıklanmadan önce test edildiğine dair endişeleri artırıyor. Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden Profesör Nikolai Petrovsky gazeteye şunları söyledi:

"Bu, daha önce hiç görmediğimiz bir şey ve bu çalışmanın çok daha erken başlayıp başlamadığı sorusunu gündeme getiriyor."

Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi

3 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Zhou'nun akıbeti de bir hayli kuşkulu. Orduda görev alan bilim insanı bu başvurusundan yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti. Zhou'nun Wuhan Viroloji Enstitüsü müdür yardımcısı ile yakın çalıştığı da gelen iddialar arasında. Haliyle virüsün Çin laboratuvarından çıktığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

KOVİD-19'UN KÖKENİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı 23 Mayıs'ta çıkan özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden da 26 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada mart ayında istihbarattan Kovid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu Mayıs ayı başında eline aldığını bildirmişti.

Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim" ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi

TRUMP YÖNETİMİ DE PEKİN'İ SUÇLAMIŞTI

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi
Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi
Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs öncesinde aşıyı bulan bilim insanının sır ölümü üzerine virüsün laboratuvardan çıktığı iddialar tekrar gündeme geldi - Son Dakika Dünya


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