Koronavirüs önlemi: Görüntülü online satış hizmeti

Koronavirüs salgının önüne geçmek adına büyük ve küçük işletmeler yeni önlemler almaya devam ederken erkek giyim markası Altınyıldız Classics de 'Görüntülü online satış hizmeti' başlattığını duyurdu.

Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı koronavirüs pandemisi döneminde, dijital dünya yeni bir ivme kazandı. Milyonlarca insan 'Home office' (evde çalışma) ile tanışırken, kapalı olan alışveriş mağazaları online satışlara devam ediyor. Bu süreçte düğünlerini de erteleyen çiftler ise düğün alışverişlerini online platformlardan sürdürmeye devam ederken erkek giyim markası Altınyıldız Classics, özel gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmezleri olan takım elbise, smokin ve ceketlerin rahatlıkla seçilebilmeleri adına 'Görüntülü online satış hizmeti' başlattığını duyurdu.

Marka görüntülü online satın almanın nasıl yapılacağını şöyle duyurdu;

"Uygulamadan faydalanmak isteyen müşteriler, internet sitesi www.altinyildizclassics.com üzerinden tarih ve saat seçerek randevularını oluşturabiliyorlar. Randevu saati geldiğinde görüntülü canlı servis süreci başlıyor, satın almayı düşündükleri ürünler ile ilgili görüşüp karar verdikleri takım elbise, smokin ya da ceketi seçip isterlerse farklı kombinler yaparak online olarak satın alabiliyorlar."

- İstanbul