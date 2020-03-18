Koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri
24 dakika önce
Mersin sahilinden görüntüler Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar Sokaklarda insan kalabalığı Sokak müzisyeni Esnaftan görüntüler Temizlik görevlileri Lokantadan görüntü Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile...
Mersin sahilinden görüntüler
Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar
Sokaklarda insan kalabalığı
Sokak müzisyeni
Esnaftan görüntüler
Temizlik görevlileri
Lokantadan görüntü
Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve çalışanlar da maske takarak önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:41 Kaynak: AA
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