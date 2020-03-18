Koronavirüs önlemleri değerlendirildi - Son Dakika
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Koronavirüs önlemleri değerlendirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında il yöneticileri ve kaymakamlarla bir araya geldi, toplantıda koronavirüs önlemleri değerlendirildi.

Koronavirüs önlemleri değerlendirildi, System.String[]

Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında il yöneticileri ve kaymakamlarla bir araya geldi, toplantıda koronavirüs önlemleri değerlendirildi.


Toplantıya; İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İl düzeyinde yürütülecek çalışmalarla ilgili yeknesaklığı sağlamak ve aynı zamanda karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak üzere Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında bir araya gelen il protokolü, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.


Tedbirlere ve kurallara uyulmalı


Toplantıda İl Sağlık Müdürü, İl Göç Müdürü, Ticaret İl Müdürü küresel salgın koronavirüse karşı alınacak sağlık önlemleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik alınan önlenmeler ve piyasada oluşan fahiş fiyat artışlarına yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar noktasında bilgilendirici sunumlar yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz, kurallara ve tedbirlere uyulması noktasında il yöneticileri ve kaymakamlara talimatlar verdi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

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