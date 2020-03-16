"Koronavirüs" önlemleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs' önlemleri devam ediyor - Son Dakika

"Koronavirüs" önlemleri devam ediyor

6 saat önce

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine, Yozgat Belediyesinin başlattığı önlemler ve denetimler devam ediyor.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine, Yozgat Belediyesinin başlattığı önlemler ve denetimler devam ediyor.


Yozgat Belediyesine bağlı ekipler, okul, cami, park, otobüs durakları, toplu taşıma araçları, eğlence mekanları ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirirken, zabıta ekiplerimiz ise virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı dükkan, mağaza ve marketleri denetledi.


Her alanda mücadele ediliyor


Yozgat Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra, tüm illerde sterilizasyon ve dezenfekte çalışmalarına başladı. İl genelinde bulunan okul, cami, park-bahçe, spor sahaları, toplu taşıma araçları ile durakları, çöp kutuları, çeşmeler, kamu kurum ve kuruluşları gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öte yandan Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inerek ilçe genelinde denetim ve uygulama yapmaya devam ediyor. Ekipler, gıda ve hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal fiyat artışlarına karşı uyarılarda bulunuyor.


"Gece gündüz teyakkuzda"


Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle, ilimizin tamamında önlemlerimizi aldık. Mart ayı içerisinde yapmayı planladığımız tüm etkinliklerimizi iptal ettik. İlimizde ki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları, sokaklarımızda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Yine aynı şekilde Zabıta ekiplerimiz, ilçemizde bulunan market, dükkan ve mağazalarda denetim yaparak, virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak, hemşehrilerimizin sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - YOZGAT

Koronavirüs, Türkiye, Zabıta, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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