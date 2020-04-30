Koronavirüs önlemleri devam ediyor - Son Dakika

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personellerinin sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlara maaşlarını teslim etmesi

Vatandaşların talep ettiği gıdaları kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ulaştırması - Malatya

İl Jandarma Komutanlığı personelleri kent genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde, 65 yaş ve üssü olan sokağa çıka kısıtlaması bulunanların maaşlarını evlerinde teslim etti.

Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep ettikleri yiyecek ve temizlik malzemesi gibi ihtiyaçları kırsal mahallelerde vatandaşlara evlerindne teslim etti.

Jandarma maaş ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde ulaştırıyor.