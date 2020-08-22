'Koronavirüs önlemleri, diğer virüs hastalıkları da önlüyor' - Son Dakika

GAZİ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, koronavirüse karşı alınan maske, mesafe, hijyen önlemlerinin sonbaharda artışı beklenen grip ve diğer tüm virüslere karşı da koruma sağlayacağını söyledi. Aksakal, "Kovid-19 önlemlerinin dikkatli uygulandığı ülkelerde diğer virüs hastalıkların da daha az görülmeye başladığını sevinerek görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Aksakal, vatandaşları sıcak havaların etkisiyle yazın rehavete kapılmamaları yönünde uyardıklarını anımsatarak, yaz aylarında olunmasına rağmen vaka sayılarının arttığını söyledi. Prof. Dr. Aksakal, "Önümüzde bir sonbahar var ve biz sonbaharda biliyoruz ki özellikle rhinovirüsler, grip (influenza), koronavirüs ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonu nedenleri olan virüsler oldukça fazla görülmeye başlanıyor. Grip için ekim ayının ortalarından itibaren kasım ayına doğru bir pik olacak. Ama ilk başta daha çok burun akması, göz yaşarması gibi belirtilerle giden virüsleri göreceğiz. O nedenle önümüzdeki sezonda sadece koronavirüse bağlı değil bütün bu virüslere bağlı enfeksiyonları görme ihtimalimiz çok yüksek" dedi.

'AYRIMINI YAPABİLMEK ÖNEMLİ'Prof. Dr. Aksakal, bu enfeksiyonlardan özellikle gribin çok ağır seyredebildiğini; ama hafif seyreden virüslerde ise yatağa bağlayacak kadar ağır bir enfeksiyon geçirilmediğini kaydetti. Prof. Dr. Aksakal, "Grip ise bunların içinde çok ağır enfeksiyon yapan hatta toplum içinde 'paçavra hastalığı' olarak bilinen ve grip geçirdiğinizde yataktan bile kalkamayacağınız kadar ağır geçirebildiğiniz bir viral enfeksiyondur. Onu ayrı tutuyorum; ama diğer enfeksiyonlar özellikle çocuklarda hafif ateşle geçirilebilecek enfeksiyonlar" diye konuştu.'MASKE, MESAFE, HİJYEN BİZLERİ KORUYOR'Prof. Dr. Aksakal, koronavirüs hastalığıyla diğer virüs hastalıklarının ayrımını yapabilmenin önemli olduğuna işaret ederek, "Çünkü belirti bizim için önemli. Biz kişilerin belirti verdiği zaman daha fazla risk aldığını düşünüyoruz ve onları takibe alıyoruz, daha dikkatli takip edip hastanelerde ek tetkikler yapabiliyoruz. İkinci konu da koronavirüse karşı aldığınız maske, mesafe, hijyen önlemlerinin bütün bu diğer virüslere karşı da bizleri koruması. Bu da işin iyi tarafı. Kovid-19 önlemlerinin dikkatli uygulandığı ülkelerde diğer virüs hastalıkların da daha az görülmeye başladığını sevinerek görüyoruz" ifadelerini kullandı.'DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLARI ÖNLEYİN'

Bu hastalıklarda ateş, halsizlik gibi temel bir takım semptomların birbirine benzediğini kaydeden Prof. Dr. Aksakal, koronavirüs tablosunda her geçen gün yeni semptomların görüldüğünü anımsattı. Koronavirüs ve diğer virüslere bağlı enfeksiyon belirtilerinin birbirinden çok fazla ayırt edilemeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aksakal, "Bunu ayırt etmek teste bağlı olabilir. O nedenle riski olabildiğince az almak ve mümkünse diğer viral enfeksiyonları da önlemek dışında 'şunu görürseniz budur', 'bunu görürseniz şudur' diyebileceğim ayrım maalesef çok mümkün değil" ifadesini kullandı.

- Ankara