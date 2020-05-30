Koronavirüs önlemleri ile 1 Haziran'da mağazalarını yeniden açıyor - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri ile 1 Haziran'da mağazalarını yeniden açıyor

Teknoloji perakendecisi Teknosa, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart akşamından bu yana kapalı olan Türkiye genelindeki mağazalarının kapılarını, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açıyor.

Koronavirüs önlemleri ile 1 Haziran'da mağazalarını yeniden açıyor, System.String[]
Teknoloji perakendecisi Teknosa, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart akşamından bu yana kapalı olan Türkiye genelindeki mağazalarının kapılarını, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açıyor.Teknosa müşterilerini en az 8 metrekarede bir kuralına göre ağırlayacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye genelindeki mağazalarını Covid-19 sürecinde izlenen normalleşme sürecine uygun olarak 1 Haziran'da yeniden açıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle mağazalarını geçici süre ile kapatan Teknosa, aldığı önlemlerle birlikte teknoloji severleri mağazalarında ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Mağazalarının kapalı olduğu dönemde Teknosa.com ve mobil platformları üzerinden tüketicilerle buluşan Teknosa, 1 Haziran'dan itibaren hem çalışanları hem de müşterileri için tedbirleri en üst düzeyde tutarak teknolojiye dair tüm ihtiyaçların güvenilir adresi olmaya devam edeceğini bildirdi.

"MAĞAZALARIMIZI GÜVENLİ ALIŞVERİŞ  İÇİN TİTİZLİKLE HAZIRLADIK"

Pandemi sürecinde çalışanların ve toplumun sağlığına öncelik verdiklerini, bu çerçevede sürecin başından itibaren en üst seviyede önlemleri alarak hizmet sunduklarını vurgulayan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Bu dönemde teknolojiye erişim Türkiye'nin eğitim, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal hayatını ayakta tuttu, hayatın devamlılığını sağladı. Evden çalışmayı, eğitimi sağlayan, ev hijyenini kolaylaştıran, evde vakit geçirmeyi konforlu kılan ve kişisel hijyen/bakıma dönük teknoloji ürünleri ihtiyaç listesinde ön plana çıktı. Biz de bu yönde sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede alırken, topluma hizmet vermeye devam ettik. Tüketicilerimizi Teknosa.com ve mobil platformlarımızdan teknoloji ürünleriyle kesintisiz olarak buluşturduk. Bu zor dönemde güçlü altyapımız, müşteri odaklı dijitalleşme ve dönüşüm konusunda son yıllarda attığımız adımların faydasını gördük. Müşterilerimize erişme, onların davranışlarını analiz etme ve buna uygun hizmet ve öneri sunma konusunda hızlı aksiyon aldık ve fark yarattık. Bununla birlikte, 1 Haziran'da perakendenin olmazsa olmaz unsuru olan mağazalarımızı tekrar açıyor olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Pandeminin ve risklerin devam ettiğinin bilincindeyiz. Yetkili kurumların kural ve rehberleri doğrultusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Müşterilerimizin online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda da güvenle alışveriş yapmaları için titizlikle hazırlandık" dedi.

MAĞAZALAR SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NİN GELİŞTİRDİĞİ ANTİMİC İLE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yeni dönemde müşterilerin ve çalışanların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını belirten Bülent Gürcan şunları söyledi; "Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecek. Mağazalarımızı ve tüm ürünlerimizi, Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen, bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ve diğer önerilen temizlik malzemeleriyle sürekli dezenfekte ediyoruz.

Mağazalardaki hava dolaşımını en sağlıklı noktaya getirmek için tüm havalandırma sistemlerimizin kontrollerini yaptık. Bunun yanı sıra çalışanlarımız için maske, eldiven, siperlik gibi tüm ekipmanların teminini ve kullanımı ile ilgili tüm bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Mağaza içerisinde el dezenfektan noktalarımız var. Müşterilerimizi en az 8 metrekarede bir kuralına göre ağırlayacağız. Bu konuda mağazalarımızda yönlendirme işaretleri, bilgilendirici materyaller ve sosyal mesafe aralıkları konusunda uyarılar var. Sürekli anonslar ile hatırlatmaları da yapacağız"

ONLİNE KANALDA CANLI DESTEK SÜRÜYOR

Teknosa, mağazalara gitmeyi tercih etmeyen tüketiciler için online mağazalarında farklılaştırılmış hizmetler ve geniş bir ağa yayılan aynı gün/ ertesi gün teslimat seçenekleri ile hızlı ve güvenli alışveriş deneyimi sunmaya devam ettiğini duyurdu. Teknosa online mağaza hizmetiyle ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı; "Teknoloji ürün ihtiyaçlarının önemli hale geldiği bu süreçte, ürünlerle ilgili soru sormak, satın alma sürecinde ve sonrasında tıpkı Teknosa mağazalarında olduğu gibi uzmanlarla konuşup bilgi almak isteyen teknoloji severler için Teknosa.com üzerinden verilen canlı destek ve danışmanlık hizmeti sürüyor. Uzmanlar, web chat ile ürün bilgi paylaşımları veya satın almadan teslimat süreçlerine kadar farklı konularda tüketicilerle birebir iletişim kurup, alışveriş yolculuklarında müşterilerin yanında oluyor."


- İstanbul
Koronavirüs, Türkiye, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 10:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs önlemleri ile 1 Haziran'da mağazalarını yeniden açıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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