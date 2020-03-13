Son Dakika › Spor › Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç - Son Dakika Spor
Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç
6 saat önce
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.
Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren maçta 22 bin kişilik kapasiteye sahip Eryaman Stadyumu, son günlerde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında boş kaldı. - ANKARA
Son Dakika Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt