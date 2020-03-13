Son Dakika › Güncel › Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç - Son Dakika
Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç
6 saat önce
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.
Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren maçta 22 bin kişilik kapasiteye sahip Eryaman Stadyumu, son günlerde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında boş kaldı.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
Son Dakika Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi