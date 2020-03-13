Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç

6 saat önce

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç, System.String[]

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.

Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren maçta 22 bin kişilik kapasiteye sahip Eryaman Stadyumu, son günlerde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında boş kaldı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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