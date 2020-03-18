Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte yapıldı - Son Dakika
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Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte yapıldı

6 saat önce

Kocaeli, Karabük ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi ve dolmuşlarla halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Kocaeli, Karabük ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi ve dolmuşlarla halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarından otobüsler ve tramvaydan sonra ticari ve dolmuş taksilerde de dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ekipler, Kocaeli genelindeki taksi ve dolmuşları dezenfekte ederek vatandaşların güvenli yolculuk etmesini sağlıyor. Uygulama kapsamında araçların içi ayrıntılı bir şekilde dezenfekte edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte uygulamaları, şehrin birçok noktasında aralıksız sürdürülüyor.

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Birliği Başkanı Kemal Kaya, yaptığı açıklamada, şehir içerisinde sefer yapan otobüslerin daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildiğini belirtti.

Kaya, "Şimdi de şehrimizde bulunan ticari ve dolmuş taksilerimiz dezenfekte ediliyor. Gösterdikleri gayretten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın'a ve ekibine şahsım ve taksi sahipleri adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karabük

Safranbolu Belediyesi ekipleri halk otobüsleri, minibüs, duraklar, camiler, kamu kurumları ve umumi açık yerler dezenfekte edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Elif Köse, "Rutin olarak kamu binaları, camilerimiz, belediye binalarımız ve halk otobüslerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizde tespit edilen vakalar sonrası bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz fakat vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça toplu alanlara gidilmemesi önemlidir. Özellikle koronavirüsün etki alanı olan yaşlılarımızın daha da çok dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent genelinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Adapazarı ilçesi kent merkezindeki bulvarlarda ilaçlama yapan belediye ekipleri, vatandaşların dinlenmesi için konulan bankları da dezenfekte etti.

Öte yandan kentte bulunan nöbetçi yurtlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında da koronavirüsle mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte yapıldı

Sakarya, Karabük, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:36 Kaynak: AA

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