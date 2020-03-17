KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ MUTFAKLARA DA YANSIDI - Son Dakika
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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ MUTFAKLARA DA YANSIDI

6 saat önce

KORONAVİRÜSÜN yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınıyor.

KORONAVİRÜSÜN yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınıyor. Özellikle çok sayıda çalışanı bulunan iş yerleri, yemekhanelerde açık büfe sisteminden, kapalı kutu yemeklere geçmeye balşadı.

Koronavirüs sebebiyle ülkede pek çok alanda çeşitli önlemler alınmaya alınıyor. Eğlence mekanlarının geçici süre ile kapatılması, evden çalışma sistemine geçilmesi ve kişisel hijyen önlemlerinin yanı sıra bazı iş yerleri yemekhane yemeği yerine kapalı kutularda yemekleri tercih etmeye başladı. Öte yandan bu hizmete evden çalışmaya başlayan ve dışarı çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlardan da talep arttı.

TALEPLER ÇOĞUNLUKLA KALABALIK İŞ YERLERİNDEN GELİYOR

Bu sistemle yemekler mutfak ortamında üretilerek, porsiyonlar halinde özel kapatma sistemleri ile kapatılarak evlere ve iş yerlerine sıcak ya da soğuk olarak servis ediliyor. Özellikle son haftalarda iş yerleri ve evlerden bu konuda talebin arttığını belirten özel bir yemek şirketi Genel Müdürü Murat Demirhan, 'Koronavirüsün etkileri görülmeye başladığından beri bu servise ciddi bir ilgi artışı söz konusu. Özellikler çalışanlar, dışarıda AVM'lere ya da kafelere gitmek yerine bu aboneliği tercih etmeye başladı. 10 gün ya da 1 aylık abone oluyorlar. Özellikle geçen hafta alınan kapsamlı önlemlerden sonra özellikle kalabalık iş yerlerinde çalışan insanlar dışarıya gitmek istememeye başladılar. İlk etapta İstanbul'da yoğun iş yerlerinin olduğu bölgelerden talepler gelmeye başladı. Bugün de sabah itibarıyla evlerden de bu talepler geldiö dedi.

Çorba, tatlı ve ana yemek şekilde evlere ya da iş yerlerinde servis edilen yemekler haftalık menü olarak sunuluyor. 10 gün, 1 ay ve yıllık abonelik sistemi olduğunu belirten Demirhan, ? İnsanlar market alışverişini yapıp bir yemek üretiyor. Biz bunu onların yerine bunu yapıyoruz. Uzun zamandır bu işi yapıyoruz ancak bu Koronavirüsten sonra talep attı. Bu yemekleri tavalarda, mikrodalga fırınlarda ısıtabiliyorsunuz. Hijyen açısındansa hava almaması, tamamen kapalı olması en büyük güvenceö diye konuştu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ MUTFAKLARA DA YANSIDI

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
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