Koronavirüs önlemleri - Tel Aviv-Kudüs yoluna kontrol noktası kuruldu - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri - Tel Aviv-Kudüs yoluna kontrol noktası kuruldu

Kontrol noktasından detaylar Uzun araç kuyrukları İsrail'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir takım önlemler alınırken, başkent Tel Aviv ile Kudüs arasındaki yolda, İsrail polisi tarafından kontrol noktası kuruldu.

Kontrol noktasından detaylar Uzun araç kuyrukları İsrail'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir takım önlemler alınırken, başkent Tel Aviv ile Kudüs arasındaki yolda, İsrail polisi tarafından kontrol noktası kuruldu.

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