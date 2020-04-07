Koronavirüs önlemleri - Tel Aviv-Kudüs yoluna kontrol noktası kuruldu - Son Dakika

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Koronavirüs önlemleri - Tel Aviv-Kudüs yoluna kontrol noktası kuruldu
6 saat önce
Kontrol noktasından detaylar Uzun araç kuyrukları İsrail'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir takım önlemler alınırken, başkent Tel Aviv ile Kudüs arasındaki yolda, İsrail polisi tarafından kontrol noktası kuruldu.
Kontrol noktasından detaylar
Uzun araç kuyrukları
İsrail'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir takım önlemler alınırken, başkent Tel Aviv ile Kudüs arasındaki yolda, İsrail polisi tarafından kontrol noktası kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:39 Kaynak: AA
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