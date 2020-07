Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, okullarda koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak temizlik kurallarını belirleyen 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Klavuzu'nu tanıtarak, iş birliği protokolünü imzaladı. Klavuzda belirlenen şartları yerine getiren okullara, 'Okulum Temiz' belgesi verilecek.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Ziya Selçuk, okulların koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara vermesinden kaynaklanan eğitim boşluğunu doldurmak için çalıştıklarını, 16 Mart'tan itibaren kapalı olan eğitim kurumlarının yeni normalde daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılabilmesi için birçok çalışma yaptıkarını belirtti. Selçuk, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Klavuzu'nun bu hazırlıklarda yol gösterici ana kaynaklardan olduğunu, klavuzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda, pilot okullarda şartlar yerinde görülerek hazırlandığını kaydetti. Selçuk, "Yeni dönemde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak diye düşünüyoruz. Okullarımızın bu hazırlanan klavuzla bir standart oluşturulabilmesi için kalite kontrol alanında uzman bir kuruluş olan TSE ile çalışmamızın çok ayrı bir önemi var. Çünkü bunu MEB'in kendi iç süreçlerinde yapmak istemedik. Şeffaf bir şekilde yapmak istedik ve herkese açık, net olarak ne yaptığımızı kamuoyuyla paylaşarak yapmaya çalıştık" görüşünü dile getirdi.

'BEYAZ BAYRAĞIN ÖTESİNDE BİR HİJYEN ANLAYIŞI'Selçuk, TSE'nin desteğiyle klavuzdaki standartları test edecek uzmanların yetiştirildiğine, öğretmen ve eğitimcilerin de konuyla ilgili eğitimler aldığına işaret ederek şöyle konuştu: "Okulun hangi mekanının hangi standarda sahip olması gerektiğinin bir kontrol listesinin hazırlanması söz konusu. Öğretmenler odası, ıslak mekanlar, sınıflar, koridorlar, bahçe vs. hangi mekan olursa olsun bu standartların konulması açısından TSE'nin ortaya koyduğu yaklaşım çok önemli. Bizim daha öncesinde 'Beyaz Bayrak' gibi okulların temizlik standardı konusunda çalışmalarımız vardı ve okullar belli standartları yerine getirdiğinde beyaz bayrak hakkını edinirlerdi. Fakat bu standartlar bizim için koronavirüs döneminde farklılaşmalı ve daha yeni ve yüksek standartlara doğru yol almalı diye düşünüyoruz. Bu anlamda da beyaz bayrağın ötesinde bir hijyen anlayışını ortaya koymak önemli. Yapılan bütün bu klavuz çalışmaları ortaya çıktıktan sonra öğretmenlerimizle, velilerimizle, okul yöneticilerimizle toplantılar yapılarak görüşleri alındı. Ortaya çıkan son rapor da Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu içinde değerlendirmeye tabi tutuldu ve son görüşler de alınarak klavuzun nihai hali verilmiş oldu" dedi. '2 BİN DENETMEN OKULLARI KONTROL EDECEK'Okulların klavuzdaki standartlara uyup uymadığını takip edeceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Hem ülke ölçeğinde ekipler kurduk hem iller ölçeğinde hem de okullar ölçeğinde ekipler kurduk bu işin takibinin yapılması için. 2 bin iş sağlığı ve güvenliği denetmeni yetiştirildi ve bu denetmenler her bir okulun bulunduğu durumu anlamak için de objektif değerlendirmeler yapacaklar. Okullarda öğrencilere kişisel temizlik eğitimi de verilecek. Hemen okullar açılır açılmaz bir uyum programı başlatıyoruz. Çeşitli video içerikleri, dokümanlar hazırlayarak, öğretmen eğitimi ve velilere yönelik birtakım çalışmalar yaparak, EBA TV 'de bazı programları hayata geçirerek, EBA internette yüzlerce içerik hazırlayarak çocuklarımızın farkındalığını yükseltmek ve kişisel temizliğin korunmasının önemi, yolu, yöntemi konusunda bir algı geliştirmek, bir beceri geliştirmek temel hedefimiz" diye konuştu.VARANK: GÜVENLİ YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIMSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Protokolle; okullarımızdaki yüz yüze eğitimi; en güvenli ve en sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek adına önemli bir adım atıyoruz. Bu kılavuz sadece Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlerle de sınırlı değil. Çok daha geniş bir bakış açısına sahibiz. Okullarımızda salgınlarla mücadele için hijyen ve sanitasyon koşullarını geliştirip, uygulamaları yakından takip etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.'KLAVUZDAKİ TEDİRLER EYLEM PLANINA YANSITILACAK'Okulların kılavuzda yer alan tedbirleri uygulamalarını ve bu uygulamaları bir eylem planına yansıtmaları gerektiğini ifade eden Varank, "Örneğin Eylem Planında dezenfektanların nerede bulunacağı, okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenerek ilgili kişilerini izole edilmesi gibi bilgilerin tespit edilmesi gerekiyor. Çocuklarımızı okula taşıyan servisler de dahil olmak üzere; derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm bölümlerde hijyenik koşulların sağlanıp, planlı olarak sürdürülmesi gerekiyor. Ayrıca, her okulumuzun kendi risk analizlerini de yapmasını bekliyoruz" bilgisini paylaştı.'OKULUM TEMİZ BELGESİ ALACAKLAR'Bakan Varank, uygulama aşamasına geçen okulların öz değerlendirmelerini tamamladıktan sonra başvuruda bulunmalarını isterken denetim sürecine ilişkin "Devlet okulları MEB'e, özel okullar ise TSE'ye başvuracaklar. Başvuru sonrasında uzman ekiplerimiz bu okulları yerinde denetleyip, kontrol ve belgelendirmesini yapacak. Okulun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte bu denetimler, azami 2 günde tamamlanacak. Denetimden başarıyla geçen okullar da, aynı hafta içinde 'Okulum Temiz' belgesini alabilecekler. Belgenin isim babası Ziya Selçuk Bakanımız. Bu belge sayesinde çocuklarımız, hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış ve salgına karşı tedbirlerini almış güvenli ortamlarda eğitim ve öğretim hayatına devam edecek. Velilerimiz, çocuklarını gönül rahatlığı içinde okullarına gönderebilecek. Çocuklarımız ise salgının yayılmasında bir risk unsuru olarak gündeme gelmeyecek" dedi.

Konuşmaların ardından iki bakan iş birliği protokolünü imzaladı.