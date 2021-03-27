Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu - Son Dakika

Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu

27.03.2021 11:34
Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu, System.String[]

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar organizasyoncularında işlerini olumsuz etkiledi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar organizasyoncularında işlerini olumsuz etkiledi.

Düğün, kına, doğum günü ve açılışlarda hizmet veren organizasyon şirketlerinin işleri, koronavirüsle beraber düştü. Organizasyoncu Mustafa Emir, "Korona virüsten en çok etkilenen sektörler arasında birinci sıradayız. Biz tarihlerin belirlenmesini istiyoruz. Çünkü bu süreçte organizasyon şirketleri ve düğün salonu işletmecileri, büyük sıkıntı çekiyor. Tarih tam olarak belirlenemediği için biz müşterilerimizden rezervasyon alamıyoruz. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Şuan da 1 saatte gerçekleştirdiğimiz düğünlerden hiç kimse memnun değil. Sonuç olarak bir ikram ve ya oynama olmadığı için müşterilerimiz bu konuda mağdur oluyorlar. Düğünlerin 1 saat olmasından sonra rezervasyonlarımız çok düştü. Bizim işimizin asıl sebebi kalabalık. Sonuç olarak bir kına, düğün, nişan organizasyonları denildiği zaman kalabalıklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle işimizde düşüş yaşandı" diye konuştu.

İşlerinde yüzde 90 oranında düşüş olduğunu söyleyen organizasyoncu Hüseyin Çetin, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tabi ki en başta bizi sektörümüzü de etkiledi. İşlerimizde yüzde 90 oranında düşüş oldu. Düğün, kına, nişan, açılış gibi alanlarda herhangi bir faaliyet gösteremiyoruz. Belirlenmiş herhangi bir tarih olmadığı için müşterilerimiz ve biz nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. 1 saatlik düğünlerin bize faydası olmadı. Çünkü 1 saatlik programda yeme-içme, müzik, eğlence olmadığı için müşterilerimiz bunu kabul etmiyor ve düğünlerini yapmak istemiyorlar. Tabi ki açılışların önemi kalabalıktır. Amaç açılan iş yerine kalabalık çekmektir. Orada reklamını ve satışını yapmaktır. İnsanlar kalabalığı toplayamayacağı için de açılış yapmak da istemiyorlar. Müşterilerimizin ve bizim tarih konusunda kafamız çok karışık. Evlenecek, nişanlanacak çiftler şuan da tarih olmadığı için kafaları çok karışık. Rezervasyon alamıyoruz. Vatandaşlarda düğünleri için herhangi bir alışveriş ya da bir organizasyon yapamıyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu
Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu
Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu

Mustafa Emir, Koronavirüs, Doğum, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu - Son Dakika


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