Koronavirüs Ortadoğu’da yayılıyor, İtalya’da panik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüs Ortadoğu’da yayılıyor, İtalya’da panik - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüs Ortadoğu’da yayılıyor, İtalya’da panik

46 dakika önce

Tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgını, sağlık sistemi gelişmemiş Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya başladı.

Koronavirüs Ortadoğu’da yayılıyor, İtalya’da panik, System.String[]

Tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgını, sağlık sistemi gelişmemiş Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya başladı. Vaka sayısı 200'ün üzerine çıkan İtalya'da da vatandaşlar market raflarını boşalttı.

Orta Doğu, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:01 
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