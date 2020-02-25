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Koronavirüs Ortadoğu’da yayılıyor, İtalya’da panik
46 dakika önce
Tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgını, sağlık sistemi gelişmemiş Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya başladı.
Tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgını, sağlık sistemi gelişmemiş Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya başladı. Vaka sayısı 200'ün üzerine çıkan İtalya'da da vatandaşlar market raflarını boşalttı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:01
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