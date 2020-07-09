Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı - Son Dakika

Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı

TURİZM kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerde yeni normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı tatilciler kabul edilmeye başlandı.

TURİZM kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerde yeni normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı tatilciler kabul edilmeye başlandı. Oteller misafirlere daha hijyenik bir tatil sunabilmek için personel sayısını yüzde 30 artırdı.

Koronavirüs tedbirlerinin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan yeni normalleşme süreci, pandemi öncesindeki birçok alışkanlığın değişmesine neden oldu. Özellikle turizm gibi sektörlerin büyük oranda etkilendiği yeni normal hayatta artık tatil anlayışı da değişti.

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YEMEKLER ARTIK MENÜYLE

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl daha az turistin gelmesi beklenirken, 5 yıldızlı tesislerde ise bir dizi değişiklik yapıldı. Özellikle oteller, güvenli turizm sertifikası aldıktan sonra misafir kabulüne başladı. Havuz başlarındaki şezlonglar fiziki mesafeye göre sıralanırken, otellerin giriş kapıları ise personel tarafından sürekli dezenfekte ediliyor. Resepsiyona gelen misafir, resepsiyon görevlisiyle temasın en aza indirilmesi için kullanılan pleksi levhanın arkasından işlemlerini yaptırırken otel içinde kapalı mekanlardan disko, kulüp ya da sinema salonları gibi eğlence mekanlarının ise tesis içindeki açık alanlara yönlendirildiği görüldü.

Türkiye'de tatil yapanların ilgisini en çok çeken açık büfe yemek ve kahvaltılar ise artık tarih oldu. Misafirler otelin restoranına geldiklerinde girişte ellerini dezenfekte ediyor ve yemeklerin önceden açık halde sunulduğu ve misafirin istediği kadar alma imkanı tanıyan masaların başına geçiyor. Burada yemeklerin önüne tıpkı resepsiyonda olduğu gibi pleksi korumalık, hem yemekleri hem de servisi yapan personeli koruyor. Burada yemekler porsiyon olarak veriliyor ancak her şey dahil sistemde eskiden olduğu gibi porsiyon sınırlandırması yok, istenildiği kadar tüketilebiliyor.

PERSONEL İHTİYACINI ARTIRDI

Tesisler hijyen kurallarını en üst seviyede uygulayabilmek adına bu yıl personel sayısını artırdı. Belek bölgesinde hizmet veren 5 yıldızlı otelin genel müdürü Sebahattin Asi, önlemler kapsamında daha iyi hizmet verebilmek için personel ihtiyacını yüzde 30 oranında artırdıklarını söyledi. Girişte ve otelin bazı noktalarında misafirlerin ateşlerinin ölçüldüğünü anlatan Asi, "Personelimiz, pleksi bariyerler arkasında çalışıyor. Odalar dezenfekte edildikten sonra 24 saat bekletiliyor. Misafirlerin valizleri dezenfekte edilip odalarına yerleştiriliyor. Açık büfe konusunda çok güçlüyüz ama şu anda cam veya pleksi kalkanın arkasında o biraz bizi zorluyor. Restoranlarımız fiziki mesafeye göre düzenlendi" dedi.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı - Son Dakika
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