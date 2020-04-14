Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar' - Son Dakika

Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar'

13 dakika önce

TÜRKİYE'nin jimnastik şampiyonalarında elde ettiği başarılarla konuştuğu otizmli 16 yaşındaki Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü dönemde kızından ayrı kaldığı için gözyaşları içinde çektiği videoyla herkesi duygulandırdı.

Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar', System.String[]

TÜRKİYE'nin jimnastik şampiyonalarında elde ettiği başarılarla konuştuğu otizmli 16 yaşındaki Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü dönemde kızından ayrı kaldığı için gözyaşları içinde çektiği videoyla herkesi duygulandırdı. Tedavisi tamamlanan ve hastalığı yenen Elçekin, koronavirüsün ayırdığı kızına 14 günlük karantina sürecinin ardından kavuştu. Çok zor bir süreci atlattığını söyleyen Elçekin, Bana 'Anne ölmeyeceksin, değil mi Sen ölürsen bana kim bakar' dedi. Şimdi ona kavuştum. Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum dedi.

Jimnastik sporuna gönül veren ve çok sayıda madalyanın sahibi olan 16 yaşındaki otizmli Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin (38), mart ayının sonunda ateş, öksürük, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Çekilen akciğer filmiyle birlikte zatürre olduğu anlaşılan ve koronavirüs bulguları taşıdığı gerekçesiyle karantina altına alınan Elçekin için zorlu ve özlem dolu süreç başlamış oldu. Otizmli kızından ilk kez ayrı kalan Elçekin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde hastanede tedavi gördüğünü gözyaşları içinde anlattı. Hastane odasından çektiği videoyla kızına seslenen Elçekin, Çektiğim acılardan daha kötüsü kızımın yanında olamamak ve onun özel gününde ona sarılamamak. Onu çok seviyorum. Anneciğim sana söz veriyorum bundan sonra her anında senin yanında olacağım. Bugün yanında olamadığım için beni affet. Seni canımdan bile çok seviyorum dedi. Herkesi duygulandıran bu paylaşımın ardından sağlık çalışanlarının ilgisi ve kızına olan sevgisiyle koronavirüsü yenmeyi başaran anne, tedavisinin tamamlandıktan sonra 14 günlük karantina sürecinin ardından evine döndü.

'SEN ÖLÜRSEN BANA KİM BAKAR'

DHA'ya açıklama yapan ve mart ayının 27'nde semptomları artınca hastaneye başvurduğunu söyleyen anne Elçekin, Akciğer filmim çekildi. Filmle birlikte zatürre olduğum ve şüpheli bulgular taşıdığım anlaşıldı. Bunlar da koronsvirüs ile uyuştuğu için koronavirüs şüphelisi olarak karantinaya alındım. Sabaha karşı özel bir ambulansla başka bir hastaneye sevkim yapıldı ve zahmetli, ağrılı, özlem dolu süreç de benim için başlamış oldu. Kızımdan ilk kez ayrı kalacaktım. Bu çok zor bir süreçti ama her gün beni arıyordu. En son beni aradığında 'Anne ölmeyeceksin, değil mi' dedi. 'Sen ölürsen bana kim bakar' dedi. Ben de doktorumu aradım, doktorum bana 'Ölmeyeceksin' dedi ve umut oldu. Kızımın sevgisi bana umut oldu. Hiç tanımadığım insanların duaları bana umut oldu. Zor bir süreçti. Zor bir hastalıkla mücadele ediyordum. Kızımın özlemi de canımı acıtıyordu. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum dedi.

Otizmli Filiznur ise eve gelen ve kendini odasında izole eden annesine kapıdan, Seni çok seviyorum diye seslendi.


Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:54 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Sağlık Bakanlığı'ndan 5 yeni kamu spotu İZMİR-Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar' Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Bir kafede görüntülenen Yetkin Dikinciler muhabirle tartıştı: Sus beni dinle Bir kafede görüntülenen Yetkin Dikinciler muhabirle tartıştı: Sus beni dinle         
15:45
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi         
13:00
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti         
12:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 16:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]