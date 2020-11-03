Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu - Son Dakika

Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu

03.11.2020 09:57
Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu, System.String[]

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Koronavirüs salgınından dolayı Pamukkale'nin ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yılın 3'te 1'ine düştüğünü açıkladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Koronavirüs salgınından dolayı Pamukkale'nin ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yılın 3'te 1'ine düştüğünü açıkladı.

Türkiye'nin turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar oldu. Denizli'de de farklı bir durum olmadığını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Koronavirüs salgınından dolayı Pamukkale'nin ziyaretçi sayısının geçen yıl ortalamasının 3'te 1'ine düştü" dedi.

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle başlayan sürecin ardından getirilen uçak seferi kısıtlamalarından dolayı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları haricinde Pamukkale'de ziyaretçi sayısının sıfıra düştüğünü dile getiren Şen, "Uçak seferlerinin yeniden açılmasıyla özellikle Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı artış gösterdi. Koronavirüs vakalarının Avrupa'da artmasıyla beraber ziyaretçi sayıları yeniden azaldı. Şimdi orada da karantina süreçleri başladı. Şu anda az sayıda Rusya'dan gelen misafirlerimiz var, onlar da kayda değer sayılar oluşturmuyor. Artık önümüzdeki yıla bakacağız" ifadelerini kullandı.

Denizli'de faaliyet gösteren otellerin büyük çoğunluğunun Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalandığını söyleyen Başkan Şen, "Personellerin birçoğu çalışmıyor. Kapalı olan ve yüzde 20 kontenjanla çalışan otellerimiz var. İş ve ticaret hacmimizden dolayı şehir otellerimizde kapalı tesis yok ama onlarda da yüzde 25 kontenjanla çalışanlar var. Onlar da daha az personelle masraflarını karşılamaya çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye'de Koronavirüs rakamlarının artmamasının turizm için çok önemli olduğunu vurgulayan Şen, "Tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Bununda kontrolleri yapılmalı. Denetimlerden görevli kaymakamlıklar denetimleri ciddi şekilde ve sürekli olarak gerçekleştirmeleri lazım. Tesislerin yoğun olduğu saatlerde kontroller gerçekleştirilmeli. Süreç başında mesafe kuralına çok dikkat ediliyordu ama denetimler yetersiz olunca kurallara uyulmamaya başladı. Bu yüzden de vaka sayıları artıyor. Kışın gelmesiyle birlikte insanlar kapalı alanlara yönelecek, denetimler yine yetersiz kalırsa kurallara uyulmayacak ve vaka sayıları daha fazla artacak. Tesislerin ve vatandaşların bu kurallara uyması lazım, uymayanların da cezalandırılması lazım" dedi. - DENİZLİ

Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu
Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu
Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu
Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu

Koronavirüs, Pamukkale, Denizli, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs Pamukkale'yi vurdu - Son Dakika Ekonomi


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