Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Son Dakika

Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor

Mutasyon geçirmesi sonrası hücrelere nüfuz etme gücünün yaklaşık 10 kat arttığı tespit edilen koronavirüsün, pamuklu eldiven ve kumaşlarda plastiklere nazaran 170 kat daha az yaşayabildiği açıklandı. ABD'de yapılan araştırmaya göre virüs, yüzde 100 pamuklu bir kumaşın yüzeyinde sadece bir saat kalabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Merkezi görevlileri yaptıkları son çalışmada, mutasyon sonrası Kovid-19'un eskiye nazaran çok daha dayanıklı ve ölümcül olduğunu belirlerken, pamuklu eldiven ve kumaşlarla plastik yüzeylerin Kovid-19 virüsüne karşı tepkisine dair ilginç bulgulara ulaştı.

YÜZDE YÜZ PAMUKLU KUMAŞLAR, PLASTİĞE GÖRE 170 KAT DAHA ETKİLİ

Araştırma sonuçlarına göre korona virüsü sonrası sıklıkla kullanılan plastik eldiven ve maskeler aslında "virüsün yüzeylerde tutunma gücü ele alındığında" aslında hiç de etkili değil. Ancak yüzde 100 pamuklu kumaştan yapılan eldiven, maske ve diğer koruyucu ekipmanlar plastiğe göre 170 kat daha çok işe yarıyor.

8 MADDEDE KORONANIN YAŞAMA SÜRESİ TEST EDİLDİ

Euronews'te yayınlanan habere göre, Scripps Araştırma Merkezi'nin çalışmasında tam 8 farklı madde üzerinde Kovid-19 virüsünün yaşayabilme süreleri test edildi. Bu maddeler arasında hemşire ve doktorların sıklıkla kullandığı plastik nitril eldivenler, kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, N-95 ve N-100 tarzı özel koyucu maskeler, plastik, pamuklu kumaş ve eldiven ile çelik yer alıyor.

YÜZDE 100 PAMUKLU KUMAŞLARDA 1 SAAT YAŞAYABİLİYOR

Buna göre koronavirüsün plastik vizör şapkalarda 21 gün, paslanmaz çelikte 14 gün, nitril plastik eldivenlerde 7 gün, kimyasala karşı dayanıklı eldivenlerde 4 gün yaşayabilirken, pamuklu kumaş ve eldivenlerde sadece 1 saat yaşayabiliyor.

Eğer 100'de yüz pamuklu bir kumaşın yüzeyine Kovid-19 virüsü bulaşırsa, sadece bir saat içerisinde virüsün yüzde 99.9'u bu doğal ortamı terk ediyor. 24 saat içerisindeyse korona virüsünün tamamen doğal pamuklu kumaştan temizleniyor.

Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 07:52 

Son Dakika Dünya Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Son Dakika Dünya

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