Koronavirüs salgını ve karantina dönemlerinde ev ve aile içi işlerin çoğunu kadınlar üstlendi - Son Dakika
BBC

Koronavirüs salgını ve karantina dönemlerinde ev ve aile içi işlerin çoğunu kadınlar üstlendi

İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs salgını ve karantina süresince, ev işleri ve çocuk bakmak gibi aile içi işlerin büyük kısmını kadınlar tek başlarına üstlendi.

İtalya, bir kadın ve çocuk hakları derneği ile araştırma şirketi tarafından yapılan anket, koronavirüs salgını ve karantina döneminde, kadınların, ev işlerini, çocuklarla ve aile büyükleriyle ilgilenmek gibi aile içi işlerini tek başlarına üstlendiğini gösterdi.

ERKEKLERDE DÜŞÜK BİR ORAN İŞ YÜKÜNÜ ÜSTLENİYOR

Kadın ve çocuk hakları derneği We World ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre kadınların yüzde 60'ı salgın ve karantina süresince ailenin bütün işlerini tek başlarına yaptı. Ankete katılan erkeklerinse yalnızca yüzde 21'i ailenin tüm yükünü kendilerinin taşıdığını söyledi.

ÇALIŞAN KADINLARDA ORAN DAHA YÜKSEK

31-50 yaşları arasındaki çalışan kadınlarda bu oran daha da yüksek çıktı. Bu kategorideki kadınların yüzde 71'i, ailesel işlerin tamamını kendilerinin yaptığını söyledi. Bu kadınlar gündelik ev işlerinin yanı sıra, aile büyüklerine yardımcı olma, çocukların bakımı, uzaktan eğitimi ve ödevlerinin kontrolünü üstlenme gibi ek işlerle, çoğunlukla tek başlarına uğraştı. İtalya'nın güney bölgelerinde, aile içi işlerin yükünü tek başına üstlenen kadınların oranının arttığı da belirlendi.

ERKEKLER ÇOCUK BAKIMINI PAYLAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Erkekler çocuk bakımını paylaştıklarını düşünüyor Ankette, ev işlerinin paylaşımı konusunda kadın ve erkekler arasında bir "algı farkı" olduğu da tespit edildi. Ankete katılan erkeklerin yüzde 47'si çocuk bakımı görevini partnerleriyle paylaştıklarını söylerken, kadınların yalnızca yüzde 22'si çocuk bakımında partnerleriyle iş bölümü yapabildiklerini belirtti.

"İKİ KADINDAN BİRİ PLANLARINDAN VAZGEÇTİ"

Araştırmada, her 2 kadından 1'inin bu dönemde gelecek planlarını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldığı da belirlendi. Erkeklerde ise bu oran 5'te 2 oldu. We World derneği, araştırma sonuçlarını duyurduğu açıklamasında "Pandeminin ailesel ve zihinsel yük getiren sonuçlarından en çok etkilenenler yine kadınlar oldu" dedi. Anket sonuçları İtalyan basınında da "Covid kurbanları arasındaki kadınlar: İki kadından biri kendi planlarından vazgeçti", "Kadınların yarısından fazlası karantinada her şeyi tek başına yaptı" gibi ifadelerle yer aldı.

Koronavirüs salgını ve karantina dönemlerinde ev ve aile içi işlerin çoğunu kadınlar üstlendi
İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:17 

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