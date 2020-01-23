Koronavirüs pazarda satılan yarasalardan mı geçti? - Son Dakika
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Koronavirüs pazarda satılan yarasalardan mı geçti?

12 dakika önce

Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı son araştırmada Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüsün yakın geçmişteki Sars virüsü ile ortak bir yan olarak yarasalardan kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs pazarda satılan yarasalardan mı geçti?, System.String[]

Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı son araştırmada Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüsün yakın geçmişteki Sars virüsü ile ortak bir yan olarak yarasalardan kaynaklı olabileceği belirtiliyor.


Koronavirüsün tıpkı Sars'ta olduğu gibi meyve yarasalarında bulunan HKU9-1 virüsünün soyundan geldiği düşünülüyor. Virüsün vahşi hayvanlarla olan bağlantısı çarşamba günü Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Gao Fu tarafından da teyit edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:34 
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