Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı - Son Dakika

Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı

24.03.2021 14:34
Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı, System.String[]

SAMSUN'da koronavirüs testi pozitif olan E.A. (48) pazarda sebze meyve tezgahının başında satış yaparken yakalandı.

SAMSUN'da koronavirüs testi pozitif olan E.A. (48) pazarda sebze meyve tezgahının başında satış yaparken yakalandı.

Çarşamba Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Doğuyaka Kapalı Pazar'ında denetim yapmaya başladı. E.A.'nın sebze meyve satışı yaptığı tezgahı denetleyen ekipler, pazarcının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu. E.A., telefonunun yanında olmadığını söyleyerek HES kodunu vermek istemedi. Kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorguda, kızının koronavirüs olması sebebiyle E.A.'nın da temaslı olarak karantina da olması gerektiği anlaşıldı. Yapılan detaylı sorgulamada ise E.A.'nın da PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi. Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.


- Coşkundere
Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı
Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı
Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı

Çarşamba, Zabıta, Samsun, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı - Son Dakika


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