Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı' - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı'

02.11.2020 04:02
Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı', System.String[]

BBC'ye konuşan kraliyet kaynakları, Cambridge Dükü Prens William'ın Nisan ayında Covid-19 geçirdiğini söyledi.

BBC'ye konuşan kraliyet kaynakları, Cambridge Dükü Prens William'ın Nisan ayında Covid-19 geçirdiğini söyledi.

Prens William'ın babası Galler Prensi Charles ile aynı zamanlarda koronavirüse yakalandığı düşünülüyor.

Haberi ilk olarak duyuran The Sun gazetesi, 38 yaşındaki Prens William'ın halkı paniğe sevk etmemek için hastalığını gizlemeyi tercih ettiğini bildirdi.

Kensington Sarayı, Prens William'ın ofisi ve özel konutu, konuyla ilgili resmi bir yorum yapmayı reddetti.

The Sun'da yer alan haberde, Prens William'ın test sonucunun pozitif çıktığını "daha önemli başka olaylar olması ve insanları endişeye sevk etmek istememesi" nedeniyle kimseyle paylaşmadığı belirtildi.

Habere göre, Prens William'ın tedavisi saray doktorları tarafından yapıldı ve Norfolk'taki Anmer Hall'da bulunan aile konutunda hükümetin tavsiyelerine göre karantinada kaldı.

Prens William'ın Nisan ayı boyunca 14 telefon görüşmesi yaptığı ve video-konferansa katıldığı açıklandı.

Prens William'ın babası Prens Charles da Mart ayında koronavirüse yakalanmış ve hafif semptomlar göstermesinin ardından İskoçya'da yedi gün kendini karantinaya almıştı.

71 yaşındaki Galler Prensi Charles, daha sonra yaptığı açıklamada "hastalıktan oldukça hafif bir şekilde kurtulduğunu" söylemişti.





Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı'

Prens William, Koronavirüs, Cambridge, Nisan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 76'ya yükseldi Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil, enkaz altından kurtarıldı İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil, enkaz altından kurtarıldı         
23:40
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı         
22:46
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti         
13:04
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 04:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei