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Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa - Son Dakika

Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa

25.08.2021 10:04

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam etmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritası ile ilgili sevindiren haberi verdi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı. Risk haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa'daki aşılama oranı ise yüzde 53,1 seviyesinde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı.

BAKAN KOCA, ''4 İYİ HABER!'' DİYEREK PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı. Açıklamasının devamında Bakan Koca, ''4 İYİ HABER!'' diyerek şu ifadelere de yer verdi:

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında 'kırmızı' renkli tek ilin Şanlıurfa olduğunu duyurdu

''Bursa ve Trabzon'dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin "çok yüksek risk" (kırmızı) seviyesini "yüksek risk" (turuncu) seviyesine, Adıyaman ise "yüksek risk" (turuncu) seviyesini "orta risk" (sarı) seviyesine indirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında 'kırmızı' renkli tek ilin Şanlıurfa olduğunu duyurdu

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ TEK BİR İL KALDI: ŞANLIURFA

Haritadaki tek "kırmızı" ilin Şanlıurfa olduğunu bildiren Koca, "İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek." ifadesini kullandı. Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53,1 seviyesinde bulunuyor.

19 BİN 191 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ, 230 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ağustos'ta açıklanan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nundaki verilere göre; 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 230 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 373 hasta taburcu olurken dün 293 bin 37 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında 'kırmızı' renkli tek ilin Şanlıurfa olduğunu duyurdu

1.DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 75.16'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 75.16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57.47 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 672 BİN 814 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 46 milyon 649 bin 44 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 672 bin 814 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 929 bin 901 kişiye aşı yapıldı.

Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa - Son Dakika


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