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Koronavirüs riskine karşı Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular havaalanında termal kamerayla taranacak
36 dakika önce
Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların iniş sonrası hava alanlarında termal kameralarla taranacağını bildirildi. Çin'de 620 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti
Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların iniş sonrası hava alanlarında termal kameralarla taranacağını bildirdi.
Çin'de görülen yeni tip "koronavirüs" sebebiyle ülkede 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanan bakanlık, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrolü önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alarak hava alanlarına ek önlemler getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:19
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