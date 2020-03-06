Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi - Son Dakika

Tenha turistik meydan, sokak ve caddelerden detaylar

İspanyol merdivenlerinden detay

Dünyaca ünlü markaların bulunduğu Condotti caddesinden detaylar

Boş restorantlardan detay

Venedik Meydanı

Kolezyum ve Aşk Çeşmesi detaylar Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi

ROMA - İtalya'da Kovid-19 salgını nedeniyle turizm sektöründe çok sayıda iptal yaşanırken, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Roma'da da önemli turistik meydanlar ve caddelerdeki tenhalık dikkat çekiyor.

Özellikle yaşlı insanların ve bazı turistlerin kent merkezinde maskelerle dolaştıkları göze çarparken, restoran ve kafelerin boşluğu, sokak çalgıcıların önünde onları dinleyen kalabalıkların birikmemesi ve taksicilerin müşteri olmaması sebebiyle uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.