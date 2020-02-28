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Koronavirüs, Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü
7 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Kırılgan sağlık sistemleri olan Afrika ülkelerinde tespit edilen hasta sayısının bu kadar düşük olması da epidemiyologlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü.
Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Covid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen bir İtalyan vatandaşında tespit edildiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:19
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