'Koronavirüs şakası' Kanada'dan Jamaika'ya giden uçağı yarı yoldan çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Koronavirüs şakası' Kanada'dan Jamaika'ya giden uçağı yarı yoldan çevirdi - Son Dakika Dünya

'Koronavirüs şakası' Kanada'dan Jamaika'ya giden uçağı yarı yoldan çevirdi

6 saat önce

Jamaika'ya seyahat eden Kanadalı hava yolu şirketi Westjet'e ait bir uçak, yolcularından birinin yeni tip koronavirüs taşıdığına dair yaptığı şaka nedeniyle yolun yarısından geri dönmek zorunda kaldı.

'Koronavirüs şakası' Kanada'dan Jamaika'ya giden uçağı yarı yoldan çevirdi, System.String[]

Jamaika'ya seyahat eden Kanadalı hava yolu şirketi Westjet'e ait bir uçak, yolcularından birinin yeni tip koronavirüs taşıdığına dair yaptığı şaka nedeniyle yolun yarısından geri dönmek zorunda kaldı.


Westjet sözcüsü Morgan Bell salı günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın Toronto kentinden Jamaika'nın Montego Bay kentine gitmek üzere hareket eden uçağın, "sıkıntı çıkaran" bir yolcunun varlığı nedeniyle yarı yoldan Toronta'ya döndüğünü söyledi.

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Jamaika, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:38 
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