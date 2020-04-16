"Koronavirüs sakinliği"

Tarsus Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Otoyoldan görüntüler Mersin Gişeleri Cumhuriyet Meydanı 3 Ocak Atatürk Parkı Sahil bandından görüntüler Mersin'de "koronavirüs sakinliği"MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ile giriş-çıkış yasağı uygulanmasıyla şehirler...

Tarsus Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Otoyoldan görüntüler Mersin Gişeleri Cumhuriyet Meydanı 3 Ocak Atatürk Parkı Sahil bandından görüntüler Mersin'de "koronavirüs sakinliği" MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ile giriş-çıkış yasağı uygulanmasıyla şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda sakinliğin hakim olduğu görüntülendi. Mersin Gişeleri sınırlarındaki otoyolda araç yoğunluğunun önceki günlere oranla azaldığı gözlendi. Öte yandan, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Alanı ve 3 Ocak Atatürk Parkı da tedbirler kapsamında boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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