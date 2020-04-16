Tarsus Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu
Otoyoldan görüntüler
Mersin Gişeleri
Cumhuriyet Meydanı
3 Ocak Atatürk Parkı
Sahil bandından görüntüler Mersin'de "koronavirüs sakinliği"
MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ile giriş-çıkış yasağı uygulanmasıyla şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.
Mersin Gişeleri sınırlarındaki otoyolda araç yoğunluğunun önceki günlere oranla azaldığı gözlendi.
Öte yandan, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Alanı ve 3 Ocak Atatürk Parkı da tedbirler kapsamında boş kaldı.