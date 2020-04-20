Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı - Son Dakika

Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı

6 saat önce

Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar, evde vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor.

Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar, evde vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde okuma alışkanlıklarının da değiştiği belirtilirken, salgın hastalıkların konu alındığı kitapların satışında artış gözlendi.

Türkiye genelinde 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri bireylerin sokağa çıkması tamamen yasaklanırken, 31 kentte iki haftadır cumartesi ve pazar günleri de sokağa çıkma yasağı uygulandı. Salgından korunmak için 'evde kal' kampanyasına destek veren vatandaşlar da günlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçirmeyi tercih ediyor. İzmir'de 25 yıldır kitap satışı yapan Yıldırım Tunçel, koronavirüs salgınının ardından toptan satışların düştüğünü, perakende satışların ise arttığını söyledi. Gaziemir'de 0-6 yaş grubu için okul öncesi etkinlik kitapları, daha büyük yaş grubu için ders kitapları ve yetişkinler için ise güncel romanlar sattığını anlatan Tunçel, "Koronavirüs nedeniyle satışlarımız bir yandan arttı, bir yandan ise düştü. Toptan satışlar düştü. Çünkü alışveriş merkezlerinde olan tüm müşterilerimiz dükkanları kapalı olduğu için kitap siparişi vermiyor. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma sınırlaması getirilmesi de satışları yüzde 30'a varan oranlarda düşürdü. Ama çocuklarının verimli vakit geçirmesini isteyen yetişkinler, sıklıkla gelip çocuk kitapları alıyor" dedi. Özellikle puzzle satışlarının arttığını vurgulayan Tunçel, çocuklarıyla daha önce yeterince ilgilenemeyen ebeveynlerin şimdi evde onlarla daha fazla vakit geçirdiğini belirterek bu nedenle etkinlik kitaplarını tercih ettiklerini dile getirdi. Okulların açık olduğu dönemde çocukların kitap evine gelerek kitapları incelediğini ve kitabın arka kısmında yazan özetleri okuduğunu ifade eden Tunçel, "Sadece internetten kitap alışverişi olmaz. Çocukların kitaplara elleyip dokunmaları lazım. Kitap okuma alışkanlığı böyle edinilir" diye konuştu.

Tüm dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini ifade eden Tunçel, koronavirüs salgınının insanların okuma alışkanlıkları üzerinde de etkili olduğunu belirtip, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde insanların kitap okuma süreleri arttı. Herkesin zevkleri değişiyor. Kimisi korku, macera kitaplarını tercih ederken kimisi kişisel gelişim, tarih ya da klasik kitaplar okuyor. Salgın hastalıklarla ilgili kitaplara yönelim arttı. Bugünlerde 1998 Nobel edebiyat ödülünün sahibi Jose Saramago'nun 'Körlük' ve Sylvia Browne- Lindsay Harrison 'Kehanetler' kitapları çok satılıyor. 10 yıl önce bu olayların olacağını tahmin etmiş bu yazarların kitapları çok talep ediliyor. Biz de bittikçe yine getiriyoruz."

PARK YASAĞI KİTAPLARA İLGİYİ ARTIRDI

Şoförlük yapan Ertuğrul Kendez de 4 yaşındaki kızı için kitapçıya geldiğini belirtip, "Kızımın evde canı sıkılıyor. Ona boyama kitabı aldım. Parka gitmek istiyor. Park eve çok yakın ama yasak olduğunu söyledim. Boyama kitabını dışarı çıkmama şartıyla aldım. İnşallah iyi vakit geçirmesine yardımcı olur. Umarım bu hastalık da kısa sürede atlatılır" dedi.

Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:19 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması         
14:04
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var         
13:51
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi         
13:29
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?         
13:19
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı         
13:14
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız         
13:14
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti         
13:10
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı         
13:05
'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri 'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri         
13:05
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı         
13:03
Erdoğan, Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi         
12:58
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım         
12:33
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın         
12:17
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek         
11:57
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt         
11:54
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir         
11:51
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi         
11:38
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı         
11:36
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 15:41:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]