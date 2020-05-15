Koronavirüs: Salgın önlemleri yüzünden yalnızlık çekenler 'romantik tuzaklara' düşüyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Salgın önlemleri yüzünden yalnızlık çekenler 'romantik tuzaklara' düşüyor

İngiltere'de bir yardım kuruluşu, koronavirüs önlemleri yüzünden eve kapananlar arasında artan yalnızlıktan yararlanan dolandırıcıların 'romantik tuzaklarına' karşı uyanık olunmasını istedi.

Koronavirüs: Salgın önlemleri yüzünden yalnızlık çekenler 'romantik tuzaklara' düşüyor, System.String[]

İngiltere'de bir yardım kuruluşu, koronavirüs önlemleri yüzünden eve kapanan insanlarda artan yalnızlık duygusunu sömüren dolandırıcıların romantik tuzaklar kurduğunu söyleyerek, uyanık olunmasını istedi.

Victim Support adlı kuruluş salgın önlemleri kapsamında insanların internet üzerinden iletişime daha çok yönelmesi ve karşılarındakilere daha kolay güvenmesi nedeniyle tehlikenin arttığını söylüyor.

Bir bölgede (Sussex) yapılan araştırma, dolandırıcıların romantik para tuzaklarıyla insanları önce uzun uzun hazırlayıp sonra ortalama 47 bin sterlin gibi büyük paralar sızdırabildiklerini gösterdi.

Tuzağa düşenlerden biri "kalbim aklıma yenildi" diye konuştu.

Mary (gerçek adı değil) aslında dolandırıcının ağına koronavirüsten önce düşmüştü.

Fakat virüs yayılmaya başlayınca, internetten ilişkide olduğu bu kişinin, salgından çok kötü etkilenen bir ülkede mahsur kaldığına inandırıldı.

Dolandırıcı salgını fırsat bilerek Mary'den yüklü miktarda para sızdırmayı başardı.

Mary salgın nedeniyle yoğunlaşan yalnızlık duygusunun da kendisini etkilediğini söylüyor.

'Şüphelerimi hep bastırdım'

62 yaşında bir dul olan Mary, kendisini Arnold diye tanıtan kişi ile internetteki bir çöpçatan sitesi üzerinden tanışmıştı.

Beş ay boyunca sabah, öğle ve akşam konuştuklarını, müzik sevgisi ve aileye düşkünlük gibi konularda ortaklaştıklarını anlatıyor.

Fakat, ülkesi dışında yaşayan bir Amerikalı olduğunu zannettiği "Arnold" adına mesajları, aslında nöbetleşe bir örgütlü bir suç şebekesi mensupları yazıyor ya da bozuk bir telefon hattından onunla konuşuyordu.

Mary "Aslında bir sürü tuhaflık vardı ama görmek istemedim. Hayatınızın aşkını bulduğunuzu düşünüyorsunuz ve kendinizi ilişkiye yüzde yüz adıyorsunuz" diyor.

Tanıştıktan bir ay kadar sonra Arnold ona bir kaza geçirdiğini, çalışmak için bir bilgisayara ihtiyacı olduğunu, iş ilişkilerinde sıkıntı yaşadığını anlatmaya başladı. Salgınla birlikte ise koronavirüsten ne kadar endişe ettiğini öne çıkardı.

Mary ona havale yoluyla para yollamaya başladı. Arnold, sıkı sıkıya yakınlarına söylememesini tembih ediyordu çünkü ilerde tanıştığında onlara karşı bu yüzden mahcup hissetmek istemiyordu.

Sonuçta Mary, Arnold rolü yapan şebekeye binlerce sterlin para yolladı ve bunları hiç bir zaman geri alması mümkün görünmüyor. Bu paraları araba almak ya da tatile çıkmak için yıllarca biriktirmişti.

Üstelik sadece kendisinin birikimlerini değil kızına ait bir parayı da kaptırdı. Kızına önce yalan söylemeyi denediyse de sonunda durumu itiraf etmek zorunda kaldı.

"Kızıma yalan söylemeyi sürdüremeyeceğimi bir süre sonra anladım. Bu işin en zor yanı duygusal yaraların iyileşmesi oluyor. Artık kimseye güvenemem ve çok üzgünüm. Bir hayal dünyasındaydım. Bir gün çıkıp geleceğine inanıyordum. Duygusal olarak kendinizi tamamen kaptırabiliyorsunuz" diyor.

Gerçeklerin üzerine çekilen perde

Yardım kuruluşu Victim Support'un Sussex bölgesindeki uzmanı Lisa Mills, bu tür dolandırıcılıklara kurban olanların genellikle, birinin onlara güzel şeyler söylemesine bağımlılık geliştirdiklerini ve bu duygunun gerçeklerin üzerine bir perde örttüğünü söylüyor.

Mills, koronavirüs nedeniyle evlere kapanınca yoğunlaşan yalnızlık duygusunun ise tehlikeyi daha da büyüttüğünü kaydediyor.

Sussex bölgesinde polis şimdi bu tür dolandırıcılıklarla mağdur edilenleri desteklemek ve dolandırıcıların izini sürmek amacıyla İmza Operasyonu adını verdiği bir çalışma yürütüyor.

Lisa Mills, Sussex araştırmasına dayanarak, dolandırıcılık olayları arasında romantik tuzakların sayısının salgın sırasında iyice arttığını söylüyor.

Kadınlar da erkekler de tuzağa düşüyor

İnsanlarla çöpçatan siteleri üzerinden tanışan suç şebekeleri mensuplarının, özel mesajlaşmaya geçip kurbanı iyice tanıdığını ve sonra para sızdırmak için fırsat kollamaya başladıkları anlaşılıyor.

Mills, incelediği olaylara dayanarak kurbanlar arasında hemen hemen eşit sayıda kadın ve erkek olduğunu, bazılarının çok büyük paralar kaybettikleri için evlerini ipotek ettirmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Bu tür tuzaklara düşenlerin çoğu, başta kandırıldıklarını kabul etmekte zorlanıyor.

Örneğin kendilerine yazılan mesajlar tahlil edilip bunların bir kişi değil farklı farklı kişilerce yazıldığı ortaya çıktığında bunu kabul etmek istemiyorlar.

Dolandırıcılığın bu türünün, yarattığı utanç ve kabullenememe duyguları yüzünden, çok az bir kısmının polise bildirildiği tahmin ediliyor.

İnternet ilişkilerine dair güvenlik tavsiyeleri

İngiltere'deki dolandırıcılıkla mücadele uzmanları, bu tür ilişkilerle ilgili olarak bir dizi tavsiyede bulunuyor:





İngiltere, Sterlin, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:05 

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