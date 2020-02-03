Koronavirüs salgını: 10 günde inşa edilen hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı

Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çin'in Vuhan şehrinde, yapımı sadece 10 gün süren hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı.



Yerel medya, Huoshenshan adı verilen sağlık merkezine sabah saatlerinde ilk hastaların alındığını belirtirken, bu kişilerin kimlik bilgileri ve durumları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.