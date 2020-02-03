Koronavirüs salgını: 10 günde inşa edilen hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı - Son Dakika
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Koronavirüs salgını: 10 günde inşa edilen hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı

6 saat önce

Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çin'in Vuhan şehrinde yapımı sadece 10 gün süren bin 500 yatak kapasiteli hastaneye ilk hastalar yerleştirildi. 60 bin metre karelik hastanede 1400 doktor ve hemşire görev yapacak. Hastanede 30 ayrı yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Koronavirüs salgını: 10 günde inşa edilen hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı, System.String[]

Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çin'in Vuhan şehrinde, yapımı sadece 10 gün süren hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı.


Yerel medya, Huoshenshan adı verilen sağlık merkezine sabah saatlerinde ilk hastaların alındığını belirtirken, bu kişilerin kimlik bilgileri ve durumları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:08 
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