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Koronavirüs salgını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal ettirecek mi? Organizatörler yanıtladı
7 saat önce
Tokyo Olimpiyat organizatörleri, yeni koronavirüs nedeniyle 2020 Yaz Oyunları'nın iptal edileceği ya da erteleneceği söylentilerini durdurmaya çalışıyor.
Tokyo Olimpiyat organizatörleri, yeni koronavirüs nedeniyle 2020 Yaz Oyunları'nın iptal edileceği ya da erteleneceği söylentilerinin önüne geçmeye çalışıyor.
Cuma günü AP'ye açıklama yapan bir organizasyon yetkilisi, 6 ay sonra, 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal etmek gibi bir gündemleri olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:37
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