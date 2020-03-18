Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı - Son Dakika
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Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı

1 saat önce

NEW ABD'de, West Virginia eyaletinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının çıkmasının ardından salgın ülkedeki 50 eyaletin hepsine yayıldı.

Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı, System.String[]

NEW ABD'de, West Virginia eyaletinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının çıkmasının ardından salgın ülkedeki 50 eyaletin hepsine yayıldı.

John Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezi verilerine göre, ABD genelinde vaka sayısı 5 bin 894'e ulaştı, 97 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

West Virginia eyaletinde de bir vaka görülmesinin ardından, salgın ülkedeki 50 eyaletin hepsine yayılmış oldu.

New York'a 48 saate kadar sokak çıkma yasağı gelebilir

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında 48 saate kadar halktan evlerinde ya da bulundukları yerde kalıp sokağa çıkmamalarını isteyebileceklerini söyledi.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında New York kentindeki koronavirüs vakalarının sayısının 800'ü geçtiğini şöyledi.

New York sakinlerini evlerinde ya da bulundukları yerde kalmak için hazırlıklı olmaları konusunda uyaran de Blasio, 48 saat içinde bu konuda bir karar vereceklerini söyledi.

Fahiş fiyat uygulamalarına 275 bin dolar para cezası kesildi

Salgın konusunda cep telefonlarına uyarı mesajları göndermeye başlayacaklarını belirten de Blasio, salgının gidişatından son derece endişeli olduklarını söyledi.

El dezenfektanı gibi ürünlere fahiş fiyat uygulanmaması konusunda da uyarıda bulunan de Blasio, kaydedilen 550 ihlale karşı 275 bin dolar para cezası kesildiğini ifade etti.

Ülkenin en büyük toplu ulaşım ağı New York MTA'dan 4 milyar dolar kurtarma paketi talebi

Öte yandan ülkenin en büyük toplu ulaşım ağı New York MTA, salgın nedeniyle metro kullanımının yüzde 60, otobüs kullanımın ise yüzde 49 düştüğünü bildirerek, federal hükümetten 4 milyar dolar kurtarma paketi talebinde bulundu.

Bu arada New York Belediyesi, sağlık çalışanlarının çocukları için 100 acil çocuk bakım merkezi açacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Virginia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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