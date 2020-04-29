Koronavirüs salgını Airbus'a ilk çeyrekte 481 milyon euro kaybettirdi - Son Dakika
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Koronavirüs salgını Airbus'a ilk çeyrekte 481 milyon euro kaybettirdi

6 saat önce

Uçak üreticisi şirket Airbus, bu yılın ilk çeyreğinde 481 milyon euro net zarar ettiğini açıkladı. Havacılık şirketi geçen yılın bu döneminde 40 milyon euro net kar etmişti. Şirket, koronavirüs salgını sebebi ile 2020 yılının ilk üç ayında geçen yıla göre 40 uçak daha az teslimat yaptı.

Koronavirüs salgını Airbus'a ilk çeyrekte 481 milyon euro kaybettirdi, System.String[]

Uçak üreticisi Airbus, bu yılın ilk çeyreğinde 481 milyon euro net zarar ettiğini açıkladı. Dev havacılık şirketi geçen yılın bu döneminde 40 milyon euro net kar etmişti. Avrupalı firma, koronavirüs salgını sebebi ile 2020 yılının ilk üç ayında geçen yıla göre 40 uçak daha az teslimat yaptığını açıkladı.


Airbus'ın toplam satış rakamları yılık ilk çeyreğinde yüzde 15.2 düşüş ile 10.6 milyar euroya geriledi. Airbus'ın Başkanı Guillaume Faury yaptığı basın açıklamasında, "ticari ve endüstriyel anlamda yıla sağlam bir başlangıç yaptık ancak Covid-19 salgınının etkilerini kendi hesabımızda hemen fark ettik." dedi.

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:04 


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