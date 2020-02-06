Koronavirüs salgını Alman ekonomisinin büyümesini düşürebilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını Alman ekonomisinin büyümesini düşürebilir - Son Dakika

Koronavirüs salgını Alman ekonomisinin büyümesini düşürebilir

6 saat önce

Koronavirüs salgınının, 2003'teki SARS gibi benzer bir yol izlemesi ve Çin'in büyümesinde yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirmesi halinde Alman ekonomisinin 0,06 puan daha az büyüyeceği belirtildi.

Koronavirüs salgını Alman ekonomisinin büyümesini düşürebilir, System.String[]

Koronavirüs salgınının, 2003'teki SARS gibi benzer bir yol izlemesi ve Çin'in büyümesinde yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirmesi halinde Alman ekonomisinin 0,06 puan daha az büyüyeceği belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından "Koronavirüs Salgınının Olası Ekonomik Sonuçları" başlıklı bir rapor hazırlandı.

Raporda, "Eğer koronavirüs salgını, 2003'teki SARS gibi benzer bir yol izler ve Çin'in büyümesinde yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirirse Alman ekonomisi 0,06 puan daha az büyüyecektir." denildi.

Koronavirüs salgınının daha ciddi olabileceğine dair bazı işaretler olduğuna işaret edilen raporda, "Bu durumda Alman ekonomisini daha ciddi şekilde etkileyecektir." denildi.

"Avro Bölgesi'ndeki etkisi küçük"

Ifo raporunda, Çin sanayi ürünlerinin, Alman ara malı ithalatının yüzde 9,4'ünü oluşturduğu belirtilerek, Almanya hariç Avro Bölgesi'nde söz konusu virüsün etkisinin Çin ile daha düşük entegrasyon sağlandığı için küçük kalacağı ve büyümede sadece 0,01 puanlık bir azalmaya neden olacağı vurgulandı.

Ifo'nun hesaplamaları, salgının Çin'de tüketici harcamalarında kendini gösterdiği ve karantinadan dolayı emek arzını sınırladığı varsayımına dayanıyor.

"Etkileri 2020'nin ilk çeyreği sonunda daha da açıklığa kavuşacaktır"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin sanayi ürünlerinin Alman sanayi şirketlerinin değer zincirlerinde önemli olduğunu belirterek, "Çin sanayisindeki daha büyük üretim kayıpları, koronavirüsün Alman ekonomisi üzerindeki etkilerini önemli ölçüde artırabilir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınının SARS salgınından daha ciddi sonuçları olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu vurgulayan Wollmershaeuser, salgının Çin'deki tüketim ve sanayi üretimi üzerindeki etkilerinin 2020'nin ilk çeyreği sonunda daha da açıklığa kavuşacağını bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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