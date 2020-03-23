Koronavirüs salgını altındaki ülkelerde neler oluyor? 1,5 milyar insan zorunlu ev hapsinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını altındaki ülkelerde neler oluyor? 1,5 milyar insan zorunlu ev hapsinde - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını altındaki ülkelerde neler oluyor? 1,5 milyar insan zorunlu ev hapsinde

6 saat önce

Koronavirüs salgını altındaki Dünya ülkelerinde neler oluyor? 1,5 milyar kişi zorunlu ev hapsinde. ABD ve Avrupa'da vaka ve ölü sayıları artarken, Çin'de iç kaynaklı yeni vaka yok. Dünya ekonomilerindeki olumsuz seyir devam ediyor

Koronavirüs salgını altındaki ülkelerde neler oluyor? 1,5 milyar insan zorunlu ev hapsinde, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp yüzlerce ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Covid 19) sebebiyle başta Avrupa ve Amerika kıtalarında olmak üzere 1,5 milyar kişi evlerinde kalarak sokağa çıkma ve karantina uygulamalarına maruz kaldı.

Koronavirüsün yayılmaya başladığı aralık ayından bu yana salgın sebebiyle yaklaşık 16 bin kişi hayatını kaybederken, 350 bini aşkın kişi de enfekte oldu. Bu vakalardan 100 bin kadarıysa Covid 19 virüsünü yenmeyi başardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:01 

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