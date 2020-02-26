Koronavirüs salgını: Çin'de iyileşen hastalardan bir kısmında virüs tekrar görüldü - Son Dakika
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Koronavirüs salgını: Çin'de iyileşen hastalardan bir kısmında virüs tekrar görüldü

6 saat önce

Çin’in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanıp iyileşerek taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı.

Koronavirüs salgını: Çin'de iyileşen hastalardan bir kısmında virüs tekrar görüldü, System.String[]

Çin'in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanıp iyileşerek taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı.


Caixin gazetesinin haberine göre, Guangdong eyaletinde Covid-19'a yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14'ünde tekrar koronavirüs saptandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:31 
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