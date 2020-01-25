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Koronavirüs salgını: Çin ülke içi ve dışına yapılacak tüm yolculukları askıya aldı
6 saat önce
Gelecek pazartesiden itibaren geçerli olacak karara göre turizm acenteleri ülke dışında grup turları ve paket programlar için satış yapamayacak
Çin, hızla yayılarak şu ana kadar 41 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülke içi ve dışına yapılacak bütün yolculukları askıya aldı.
Gelecek pazartesiden itibaren geçerli olacak karara göre turizm acenteleri ülke dışında grup turları ve paket programlar için satış yapamayacak. Bu karara sebep olarak başta Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik olmak üzere birçok ülkede hastalığın Çin vatandaşlarından bulaşması gösteriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:43
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