Koronavirüs salgını: Çin, yurt dışındaki Vuhanlıları ülkeye geri getirecek - Son Dakika
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Koronavirüs salgını: Çin, yurt dışındaki Vuhanlıları ülkeye geri getirecek

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinin yurt dışında bulunan sakinlerini kente geri getirmek için uçak gönderileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını: Çin, yurt dışındaki Vuhanlıları ülkeye geri getirecek, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinin yurt dışında bulunan sakinlerini kente geri getirmek için uçak gönderileceğini açıkladı.


Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Hubey eyaletinin, özellikle Vuhan sakinlerinin son günlerde yurt dışında yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Çin hükümeti bir an önce tarifeli sivil havacılık uçağı göndererek onların (Vuhanlıların) doğrudan Vuhan'a geri getirilmesine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:35 
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