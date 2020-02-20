Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir

7 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle birçok Çinli olimpiyat sporcusunun ülkedeki sıkı karantina kuralları doğrultusunda düzenli antrenman yapamadığı, bazı sporcuların maske takarak tek başına kendi imkanları doğrultusunda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığı kaydedildi

Koronavirüs salgını Çinli olimpiyat sporcularının Tokyo hayallerini suya düşürebilir, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle birçok Çinli olimpiyat sporcusu ülkedeki sıkı karantina kuralları doğrultusunda düzenli antrenman yapamıyor, bazı sporcular maske takarak tek başına kendi imkanları doğrultusunda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.


Birçok Çinli sporcuysa virüs sebebiyle başka ülkelerde düzenlenen turnuvalara da kabul edilmedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:37 
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