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Koronavirüs salgını: Covid-19 ile ilgili son 24 saatte neler yaşandı?
6 saat önce
Güney Kore, Covid-19 vakalarında görülen ani artışla Çin'in ardından "en fazla vakanın görüldüğü ülke" haline gelirken, Hırvatistan ve İsviçre'de ilk kez Covid-19 vakasına rastlandı. Dünya genelinde şu ana kadar 2 bin 708 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 80 bin 407'e yükseldi.
Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında görülen ani artışla Çin'in ardından "en fazla vakanın görüldüğü ülke" haline gelirken, Hırvatistan ve İsviçre'de ilk kez Covid-19 vakasına rastlandı.
Dünya genelinde şu ana kadar 2 bin 708 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 80 bin 407'ye yükseldi. Virüsü kapanlar arasından 27 bin 878 kişi ise sağlığına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:42
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