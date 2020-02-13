Koronavirüs salgını: Covid-19'un merkezi Hubey'de can kaybı rekor seviyeye çıktı - Son Dakika
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Koronavirüs salgını: Covid-19'un merkezi Hubey'de can kaybı rekor seviyeye çıktı

6 saat önce

Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgını: Covid-19'un merkezi Hubey'de can kaybı rekor seviyeye çıktı, System.String[]

Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:00 
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