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Koronavirüs salgını: Covid-19'un merkezi Hubey'de can kaybı rekor seviyeye çıktı
6 saat önce
Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.
Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:00
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