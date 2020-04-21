Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı - Son Dakika

Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı

6 saat önce

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesindeki zirvelerde gezen dağ keçileri, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğin hakim olduğu sedir ve ardıç ormanları ile makiliklere inip, beslenmeye ve özgürce dolaşmaya başladı.

Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı, System.String[]

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesindeki zirvelerde gezen dağ keçileri, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğin hakim olduğu sedir ve ardıç ormanları ile makiliklere inip, beslenmeye ve özgürce dolaşmaya başladı.

Gündoğmuş ilçesindeki Toros Dağları'nın zirvelerinde gezen ve yaban hayatının en önemli unsurlarından biri olan dağ keçileri, koronavirüs tedbirleri sonrası insanlar evden çıkmayınca oluşan sessizlikte, zirvelerden inmeye başladı. Karlı dağlardan inerek, sedir ve ardıç ormanlarında, makiliklerde beslenmeye başlayan dağ keçileri, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) yayımladığı nesli tükenmekte olan türler arasında kırmızı listede yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülen dağ keçilerinden, Gündoğmuş'ta ise çatal boynuzlu geyik ve dağ keçisi türleri yaşıyor. Koruma altındaki bu keçilerin popülasyonunun artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

'O KADAR GÜZEL Kİ ANLATAMAM'

Gündoğmuş'ta dağ keçilerini fotoğraflayan Mehmet Aykut Yarar, "Onları seyretmek o kadar güzel ki; anlatamam. Doğaya ayrı bir güzellik katıyorlar. Fotoğrafları çektiğim yeri asla söyleyemem. Çünkü kaçak avcıların bilmesini istemiyorum. Onların bu güzelliğe zarar vermesini asla istemiyorum. Bu yaban keçileri ve çift boynuzlu geyikler, ülkemizin ve dünyamızın çok önemli bir zenginliği. Çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz çok önemli doğal zenginlik" dedi.


Toros Dağları, Gündoğmuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:14 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Haziranda tedbirler hafifletilse de bu yaz geçen seneler gibi olmayacak Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı         
13:15
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak         
13:03
Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi         
12:52
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor         
12:30
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı         
12:29
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti         
12:22
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı         
11:56
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu         
11:46
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor         
11:38
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek         
11:35
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı         
11:28
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi         
11:27
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı         
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi         
11:16
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak         
11:14
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor         
11:06
Kozmetik milyarderi Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı Kozmetik milyarderi Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı         
11:05
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti         
10:54
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı         
10:45
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 14:33:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]