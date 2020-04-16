Koronavirüs salgını dijital reklam maliyetlerini yüzde 60 oranında düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüs salgını dijital reklam maliyetlerini yüzde 60 oranında düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüs salgını dijital reklam maliyetlerini yüzde 60 oranında düşürdü

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen zaman artarken dijital içerik tüketiminde de artış yaşandı.

Koronavirüs salgını dijital reklam maliyetlerini yüzde 60 oranında düşürdü, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen zaman artarken dijital içerik tüketiminde de artış yaşandı. Buna paralel olarak reklam maliyetleri yüzde 60 oranında düştü. Gündemin neden olduğu bu dalgalanmaya karşı çözüm ise yapay zeka teknolojileri şirketi SocialPeta'dan geldi.


Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, markaların reklam ve pazarlama stratejilerinde de değişime neden oldu. Eve kapanan insanların dijital ortamda geçirdikleri süre artarak gün içine yayılınca dijital reklam maliyetlerinde de ciddi bir düşüş yaşandı. Reklam zekası teknolojileri şirketi SocialPeta'a göre, Facebook'un görüntüleme ve tıklama başına reklam maliyetleri 2019 yılının Kasım ayına oranla 2020 Mart ayında ortalama 1,88 dolardan 0.81 dolara gerileyerek yüzde 60 oranında düştü. Pandeminin ekonomik etkileri, markaların dijital reklamlar için ayırdığı bütçeyi de kıstı. SocialPeta'a göre dijital reklam harcamaları son iki ay içinde yüzde 23,5 oranında azaldı.


Tıklanma oranları yeni yıldan bu yana yüzde 17,2 azaldı


SocialPeta'un açıkladığı verilere göre 2020 yılının başından bu yana reklam harcamalarında da dünyanın tüm bölgelerinde düşüş yaşandı. En yüksek düşüş yüzde 17 ile şu anda pandeminin merkezi olan Kuzey Amerika'da görüldü. Salgın, tıklanma oranlarını da etkiledi ve yeni yıldan bu yana yüzde 17,2 oranında azalma yaşandı. Bu kapsamda en çok darbe alan sektör ise turizm (seyahat ve konaklama) sektörü oldu. 2020 yılının Ocak ayı ortasında yüzde 1,84 tıklanma oranına sahip olan turizm sektöründe bu oran koronavirüsle birlikte son iki ayda yüzde 18,5 oranında azaldı.


Krizi fırsata çevirecek reklam analizi modülü geliştirildi


Gündemin etkisiyle dijital reklam maliyetlerinde yaşanan bu dalgalanmayı avantaja çevirmenin mümkün olduğunu belirten SocialPeta kurucusu Rocks Su, bu süreçte reklam maliyetlerini doğru yönetmek için geliştirdikleri AdCost Intelligence adlı reklam analizi modülü hakkında bilgi verdi. Su, "Salgın döneminde yaşadığımız tıklanma oranları ile tıklanma ve görüntüleme başı maliyetlerin düşmesi gibi ani değişiklikleri izlemek ve pazarın tepkisini analiz etmek büyük önem taşıyor. Bu kapsamda markalara destek olmak amacıyla SocialPeta olarak AdCost Intelligence adlı bir reklam analizi modülü geliştirdik. Bu modül ile Facebook'a ait tüm platformlarda verilen reklamlara dair dünyanın tüm ülke ve bölgelerinde zaman ve maliyet trendini gözlemleme, tıklanma oranları ile tıklama ve görüntüleme başı performanlarını analiz etme fırsatı sunuyoruz. Ayrıca pazar verileriyle de kıyaslama yaparak referans oluşturmaya imkan sağlıyoruz. Bu sayede markaların salgın gibi kriz durumlarında doğru bir reklam satın alma stratejisiyle ilerlemelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Facebook, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

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